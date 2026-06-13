3 օր առաջ 52 տարեկանում քաղցկեղից մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը
Գերությունից հետո նրանք լքել էր կինը և նա քաղցկեղի դեմ որոշ ժամանակ պայքարում էր իր մոր չնչին թոշակով, մինչև մայրը մահացավ անցած տարի։
Հովհաննես Իշխանյանի էջից
3 օր առաջ 52 տարեկանում քաղցկեղից մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը
Գերությունից հետո նրանք լքել էր կինը և նա քաղցկեղի դեմ որոշ ժամանակ պայքարում էր իր մոր չնչին թոշակով, մինչև մայրը մահացավ անցած տարի։
Հովհաննես Իշխանյանի էջից
Բաց մի թողեք
Գեղարքունիքում բшխվել են «Mercedes»-ը և «Կամազ»-ը․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար
Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք
Սար բարձրանալիս «ՈւԱԶ»-ը գլորվել է ձորը․ կա զոհ. Լուսանկար