13/06/2026

EU – Armenia

Ո՞վ է Թրամփի հրամանով սպանված առաջնորդը․ ուշագրավ մանրամասներ

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է վենեսուելական Tren de Aragua նարկոկարտելի առաջնորդի սպանության մասին։

Նա նշել է, որ իր հրահանգով ԱՄՆ զինված ուժերի հարավային հրամանատարությունը հարված է հասցրել այն տանը, որտեղ գտնվում էր խմբավորման առաջնորդ Նինյո Գերերոն։

«Այս և մյուս կարտելները,– գրել է Թրամփը,– երկար ժամանակ պատերազմ են վարում մեր քաղաքացիների դեմ»։ Նրա խոսքով՝ Նինյո Գերերոյի դեմ գործողությունը մանրակրկիտ համակարգվել է «Վենեսուելայում ԱՄՆ–ի ընկերների» հետ։

Tren de Aragua-ն համարվում է Վենեսուելայի խոշորագույն հանցավոր խմբավորումը և ամենախոշորներից մեկը Լատինական Ամերիկայում։ Դրա հետ համագործակցությունը Վենեսուելայի՝ ԱՄՆ զորքերի կողմից 2026 թվականի հունվարի 3-ին առևանգնված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին առաջադրված մեղադրանքի կետերից մեկն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com