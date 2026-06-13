Ընտրությունից երկու օր առաջ ԿԸՀ-ին դիմում ենք ուղարկում` կցելով ԶԼՄ հրապարակումը, որ ՔՊ հանձնաժողովի անդամները քարոզչությամբ են զբաղված:
Պահանջում ենք համաձայն օրենքի դադարեցնել մասնակցությունը հանձնաժողովների աշխատանքներին:
Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք:
Հովհաննես Խուդոյան
Բաց մի թողեք
Գեղարքունիքում բшխվել են «Mercedes»-ը և «Կամազ»-ը․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար
Մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը
Սար բարձրանալիս «ՈւԱԶ»-ը գլորվել է ձորը․ կա զոհ. Լուսանկար