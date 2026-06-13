13/06/2026

EU – Armenia

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Ընտրությունից երկու օր առաջ ԿԸՀ-ին դիմում ենք ուղարկում` կցելով ԶԼՄ հրապարակումը, որ ՔՊ հանձնաժողովի անդամները քարոզչությամբ են զբաղված:

Պահանջում ենք համաձայն օրենքի դադարեցնել մասնակցությունը հանձնաժողովների աշխատանքներին:

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք:

Հովհաննես Խուդոյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեղարքունիքում բшխվել են «Mercedes»-ը և «Կամազ»-ը․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սար բարձրանալիս «ՈւԱԶ»-ը գլորվել է ձորը․ կա զոհ. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեղարքունիքում բшխվել են «Mercedes»-ը և «Կամազ»-ը․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com