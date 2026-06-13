13/06/2026

EU – Armenia

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Դիմակավորված տղամարդիկ սկսել են միգրանտների դեմ ամենաիրական «որս»՝ Մեծ Բրիտանիայում։ Նրանք իրենց տրամադրության տակ ունեն հասցեացանկ, որտեղ նշված են այն հասցեները, ուր ապրում են օտարերկրացիները, գերազանցապես՝ միգրանտները։

Այս մասին հայտնում է The Guardian պարբերականը։ Բելֆասթում հարյուրավոր սեւազգեստ տղամարդիկ այրել են տասնյակ տներ եւ ավտոմեքենաներ այդ հասցեացանկից։

Թե արդյոք այդ հասցեներում միայն միգրանտներ են բնակվել, թե դրանք նաեւ հանցախմբերի համար որպես «որջ» են ծառայել՝ հայտնի չէ։

Հայտնի է միայն, որ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող ընտանիքները ստիպված են եղել հեռանալ իրենց տներից։ Ձեռնարկությունները թալանվել են եւ հրկիզվել։

Քսանյոթ մարդ մնացել է անտուն։ Նշենք, որ անկարգությունները սկսվել են հունիսի ութից հետո, երբ մի սուդանցի հարձակվել էր մի բրիտանացու վրա եւ փորձել գլխատել նրան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է, թե երբ տեղի կունանա Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Խամենեիի հուղարկավորությունը

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com