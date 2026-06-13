Թրամփի` Իրանի հետ սպասվող համաձայնագիրը դառը հաբ է Նեթանյահուի համար

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև սպասվող համաձայնագիրը դարձել է «դառը հաբ» Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի համար։
Երբ Նեթանյահուն սկսել է պատերազմը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, նա չի պատկերացրել, որ այն այսպես կավարտվի:
Հրապարակման համաձայն՝ չնայած Նեթանյահուն և Իսրայելի կառավարության այլ պաշտոնյաներ խուսափում են հրապարակայնորեն քննադատել ԱՄՆ նախագահին, նրանք մասնավոր կերպով լուրջ կասկածներ են հայտնում առաջիկա համաձայնագրի վերաբերյալ։
Axios-ը ընդգծել է, որ նախկինում հայտարարված նպատակներին չհամապատասխանող համաձայնագրի ստորագրումը կլինի էական ռազմավարական և քաղաքական հարված Իսրայելի վարչապետի համար։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինացիների համար ԵՄ պաշտպանության ցանկացած պլանավորված փոփոխություն պետք է իրականացվի «շատ աստիճանաբար»
Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց յոթ մարդու կյանք խլած կառնավալային ավտովթարի սպանության համար
ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին․ Արաղչիի հայտարարությունները