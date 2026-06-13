13/06/2026

EU – Armenia

Թրամփի` Իրանի հետ սպասվող համաձայնագիրը դառը հաբ է Նեթանյահուի համար

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև սպասվող համաձայնագիրը դարձել է «դառը հաբ» Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի համար։

Երբ Նեթանյահուն սկսել է պատերազմը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, նա չի պատկերացրել, որ այն այսպես կավարտվի:

Հրապարակման համաձայն՝ չնայած Նեթանյահուն և Իսրայելի կառավարության այլ պաշտոնյաներ խուսափում են հրապարակայնորեն քննադատել ԱՄՆ նախագահին, նրանք մասնավոր կերպով լուրջ կասկածներ են հայտնում առաջիկա համաձայնագրի վերաբերյալ։

Axios-ը ընդգծել է, որ նախկինում հայտարարված նպատակներին չհամապատասխանող համաձայնագրի ստորագրումը կլինի էական ռազմավարական և քաղաքական հարված Իսրայելի վարչապետի համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինացիների համար ԵՄ պաշտպանության ցանկացած պլանավորված փոփոխություն պետք է իրականացվի «շատ աստիճանաբար»

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգիացի վարորդը դատապարտվեց յոթ մարդու կյանք խլած կառնավալային ավտովթարի սպանության համար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին․ Արաղչիի հայտարարությունները

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 բան, որ պետք է իմանալ ԵՄ ավիաուղևորների իրավունքների բարեփոխման համաձայնագրի մասին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինացիների համար ԵՄ պաշտպանության ցանկացած պլանավորված փոփոխություն պետք է իրականացվի «շատ աստիճանաբար»

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը

13/06/2026 infomitk@gmail.com