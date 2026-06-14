14/06/2026

EU – Armenia

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

Կալանավորել են անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու պայքարի մեր ընկեր Սասուն Բադոյանին:

Սասունի որդին` Կարենը բառիս բուն և չարժեզրկված իմաստով հերոսաբար նահատակվել է 44-օրյա պատերազմում: 19-ամյա հրամանատարի բացակայության պայմաններում ստաձնել է դիրքի հրամանատարությունը, միայնակ խոցել հակառակորդի 6 տանկ, 1 Կամազ ու կասեցրել բազմաթիվ տեխնիկայի առաջխաղացումը: Հետմահու պարգևատրվել է Մարտական խաչ 1-ին աստիճանի շքանշանով:

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին

Կարենը զինակիցների ենթարկվել է ԱԹՍ ուղիղ հարձակման, որի հետևանքով, ցավոք, առ այսօր որևէ մասունք հայնաբերել չի հաջողվել:

Այդ պատճառով էլ Կարենը մինչ օրս համարվում է անհայտ կորած, իսկ նրա հայրը` Սասունը մեզ հետ միասին աշխատում է բոլոր անհայտ կորածների ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ:
Պարոն Բադոյանը, սակայն, նահատակների այն ծնողներից չէ, ում առջև խոնարհվում է քաղաքական իշխանությունը, քանի որ ընդդիմադիր է:

Դեռևս 2021թ. Ն. Փաշինյանի Նորատուս այցի ժամանակ չէին ընթերցում Կարեն Բադոյանի անունը նահատակների ցուցակում` պատճառաբանելով, որ «անհայտ կորած» է, իսկ այսօր արդեն, երբ նրա հայրը ընդդիմադիր ուժի պատգամավորի թեկնածու է, նրան կալանավորում են շինծու և ապօրինի մեղադրանքով:

Գործի փաստերի մեջ չեմ խորանում, որովհետև ո´չ գործ կա, ո´չ փաստ, պարզապես կրկին արձանագրում եմ. հասել ենք բարոյականության այն հատակին, երբ պատերազմի օրերին մկան ծակը հազար թումանով առած տղամարդիկ կալանավորում են պատերազմը առյուծի պես կռված մարդկանց:

Ինչ-որ դատավորներ եզրակացնում են, որ հողի մեջ անհետ ու անհայտ իր որդուն կորցրած մարդը, կարող է ավելի «մեծ վախ» ունենալ և փախչել երկրից:

Գրել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի և Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունները․ Տեսանյութ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը ողջունում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը․ ՌԴ ԱԳՆ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«BMW»-ն հայտնվել է ուժեղ կայծակի հետևանքով պայթած կամրջի մոտ առաջացած փոսում. Լուսանկար

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի և Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունները․ Տեսանյութ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին. Լուսանկար

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա է քաղաքական օրակարգը, և այս առումով հեղափոխությունը այլևս չի կարող լինել թավշյա. Նիկոլ Փաշինյան

14/06/2026 infomitk@gmail.com