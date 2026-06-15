Երդման տեքստը կփոխվի՞

Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք վերաբերում են ընտրական գործընթացներին, պետական խորհրդանիշներին և խորհրդարանական կարգավորումներին։
Առաջին նախաձեռնությամբ առաջարկվում է խստացնել ընտրակաշառքի վերաբերյալ պատասխանատվությունը։ Նախագծի համաձայն՝ ընտրակաշառք տալու և ստանալու դեպքում կարող է սահմանվել 9-ից 10 տարի ազատազրկում։
Երկրորդ նախաձեռնությամբ առաջարկվում է Հայաստանի բոլոր բնակավայրերի մուտքերի մոտ պարտադիր կերպով տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը՝ որպես պետական խորհրդանիշների կիրառման ընդլայնում։
Երրորդ նախաձեռնությունը վերաբերում է Ազգային ժողովի պատգամավորների երդման տեքստի փոփոխությանը, որի նպատակն է թարմացնել և վերանայել դրա բովանդակությունը։
Բաց մի թողեք
«Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվել է բելառուսցի իրավապաշտպան
Հարցում ԱԱԾ տնօրենին․ ինչպես է տեսանկարահանումը հայտնվել Փաշինյանի լրատվամիջոցում. Գեղամ Մանուկյան
Ինձ չի անհանգստացնում այն, որ մենք 50 տոկոս չենք հավաքել, իսկ գները կբարձրանան