15/06/2026

EU – Armenia

Երդման տեքստը կփոխվի՞

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք վերաբերում են ընտրական գործընթացներին, պետական խորհրդանիշներին և խորհրդարանական կարգավորումներին։

Առաջին նախաձեռնությամբ առաջարկվում է խստացնել ընտրակաշառքի վերաբերյալ պատասխանատվությունը։ Նախագծի համաձայն՝ ընտրակաշառք տալու և ստանալու դեպքում կարող է սահմանվել 9-ից 10 տարի ազատազրկում։

Երկրորդ նախաձեռնությամբ առաջարկվում է Հայաստանի բոլոր բնակավայրերի մուտքերի մոտ պարտադիր կերպով տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը՝ որպես պետական խորհրդանիշների կիրառման ընդլայնում։

Երրորդ նախաձեռնությունը վերաբերում է Ազգային ժողովի պատգամավորների երդման տեքստի փոփոխությանը, որի նպատակն է թարմացնել և վերանայել դրա բովանդակությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվել է բելառուսցի իրավապաշտպան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարցում ԱԱԾ տնօրենին․ ինչպես է տեսանկարահանումը հայտնվել Փաշինյանի լրատվամիջոցում. Գեղամ Մանուկյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինձ չի անհանգստացնում այն, որ մենք 50 տոկոս չենք հավաքել, իսկ գները կբարձրանան

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ «Կիևի ուղղափառ համալիրին հարվածելու համար»

15/06/2026 infomitk@gmail.com