15/06/2026

EU – Armenia

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

AFET - Exchange of views with Marta Kos, Commissioner for Enlargement

Եվրամիության ընդլայնման հարցերով նախարար Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան։

Կոսն այդ մասին գրել է «X»-ի իր միկրոբլոգում՝ ներկայացնելով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման վերաբերյալ։

Կոսը գրել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվացնել ճնշումը Հայաստանի վրա՝ փորձելով հեռացնել երկիրը իր ժողովրդավարական ընտրությունից, որը կայացրել է Հայաստանի ժողովուրդը վերջին ընտրություններում։

Նա հայտնել է, որ հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Կոսը նշել է, որ հունիսի 15-ին ԵՄ ԱԳ նախարարների խորհրդի նիստի ձևաչափով քննարկմանը ԵՄ անդամ երկրները կքննարկեն, թե ինչպես ԵՄ-ն կարող է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին՝ ցույց տալով իր համերաշխությունը։

«Մենք ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերենք և Հայաստանի համար ավելի հեշտ կդարձնենք իր հարևանների և Եվրոպայի հետ առևտուրը։ Ես հուլիսի 5-ին կմեկնեմ Երևան՝ առաջ մղելու կոնկրետ քայլեր»,- գրել է Մարթա Կոսը։

ԵՄ անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ։

Մարթա Կոսը շնորհավորել է Արարատ Միրզոյանին խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ, ինչը նաև լավ ուղերձ է ՀՀ-ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման ուղղությամբ:

Նախարար Միրզոյանն անդրադարձ է կատարել ժողովրդավարական քվեով ՀՀ քաղաքացիներից ստացած մանդատի հիման վրա հաջորդ շրջանում ՀՀ արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին, այդ թվում՝ ՀՀ-ԵՄ ռազմավարական օրակարգի, եվրոպական ինտեգրման առաջմղման տեսլականին:

Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-ԵՄ գործընկերության տնտեսական բաղադրիչի խթանման ուղղությամբ կոնկրետ մեխանիզմներ և դրանց իրացման ուղղությամբ առաջիկա անելիքները:

Նախարար Միրզոյանը և հանձնակատար Կոսը մտքեր են փոխանակել հուլիսի 5-ին հանձնակատարի Երևան այցի օրակարգի շուրջ:

Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Որտեղ է Արարատ Միրզոյանը. Կսկսենք Հայաստանի վերաբերյալ նախաճաշով․ Կայա Կալլաս. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի որոշման մեջ նշված է, որ Աննա Հակոբյանը գործուղվում է ԱՄՆ որպես վարչապետի տիկին

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com