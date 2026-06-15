15/06/2026

EU – Armenia

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է ֆրանսիական գինու և շամպայնի վրա 100% մաքսատուրքեր սահմանելու իր պատրաստակամության մասին, եթե Փարիզը չհրաժարվի ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա դրված թվային հարկից։

«Ես խնդրեցի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին չհարկել ամերիկյան ընկերություններին։ Եվ եթե նրանք դա անեն, ես այլընտրանք չեմ ունենա, քան 100% մաքսատուրքեր սահմանել Ֆրանսիայից ներմուծվող բոլոր շամպայնների, բոլոր գինիների վրա», – ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը «The New York Post»-ին։

Մակրոնի գրասենյակի անցյալ շաբաթ հայտնել էր, որ Վաշինգտոնն ու Փարիզը լուծել են ամերիկյան ընկերությունների հարկման վերաբերյալ իրենց տարաձայնությունները։

«The New York Post»-ը հաղորդել է, որ Ֆրանսիան տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա հարկ է սահմանել դեռևս 2019 թվականին։ Մասնավորապես, այն վերաբերում է ամերիկյան ընկերությունների (օր․՝ Amazon-ը) տեղական եկամուտներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ «Կիևի ուղղափառ համալիրին հարվածելու համար»

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

100 մլն եվրոյի նոր վա՞րկ են վերցնում

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com