15/06/2026

EU – Armenia

100 մլն եվրոյի նոր վա՞րկ են վերցնում

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Հայաստանը նախատեսում է ներգրավել 100 միլիոն եվրոյի վարկ՝ Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունից՝ ջրային և գյուղատնտեսական ոլորտներում իրականացվելիք ծրագրերի ֆինանսավորման համար։

Այս մասին հայտնել է Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նվարդ Վարդանյանը՝ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկման ժամանակ։

Քննարկվող համաձայնագիրը վերաբերում է Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության հետ կնքվող շրջանակային վարկային պայմանագրին, որը նախատեսում է ֆինանսավորում «Cam 1029» ծրագրի շրջանակում։

Ներկայացված ծրագրի հիմնական նպատակը ջրային և ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավումն է, ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման աջակցությունը։ Վարկային միջոցները կուղղվեն այս ուղղություններով իրականացվող համալիր ծրագրերի ֆինանսավորմանը։

Վարդանյանի խոսքով՝ Հայաստանում ջրային համակարգերի զգալի մաշվածությունը, ջրի կորուստների բարձր մակարդակը և կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած ռիսկերի աճը լուրջ խնդիրներ են ստեղծում ոլորտի արդյունավետ կառավարման համար։ Նրա գնահատմամբ՝ նախատեսվող ծրագիրը նպատակ ունի փուլային և համակարգված լուծումներ առաջարկել այդ մարտահրավերներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջերս վերանորոգված Փակ շուկայի գետնանցումում լճակ է գոյացել․ Տեսանյութ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանը սխալ կգործի, եթե հույսը դնի միայն «Արևմտյան օգնության» վրա. Նարիշկին

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com