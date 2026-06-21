21/06/2026

EU – Armenia

Կարեւոր է, որ մեր հասարակությունը առանցքային ելակետ դարձնի տնտեսությունը

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Չափազանց կարեւոր է, որ մեր հասարակությունը քաղաքական պրոցեսների գնահատման հարցում առանցքային ելակետ դարձնի տնտեսությունը, տնտեսական պրոցեսների տրամաբանությունը:

Այս մասին գրել է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։

«Հայաստանի միջազգային հեղինակության եւ վստահելիության չափիչը ու չափանիշը պետք է լինեն ոչ թե Փարիզից, Վաշինգտոնից, Բրյուսելից կամ որեւէ այլ մայրաքաղաքից հնչող պաթետիկ կենացները, ինքնիշխանության մասին դատարկախոսությունները՝ որոնց ներքո գերազանցապես Հայաստանում հակառուսականության խթանումով իրենց աշխարհաքաղաքական խաղերը առաջ տանելն է, այլ ոչ թե Հայաստանի իրական ինքնիշխանության աջակցելը, այլ պետք է միջազգային հեղինակության ու վստահելիության չափիչ լինեն Հայաստանի հանդեպ կոնկրետ ներդրումային ծրագրերը:

Իսկ դրանք՝ չկան: Ընդ որում, կրկնեմ՝ ներդրումային ծրագրերը, այլ ոչ թե ֆինանսական աջակցությունները: Որովհետեւ այդ աջակցությունները, օգնություններն ու դրամաշնորհները դեգրադացնում են տնտեսությունը, ոչ թե նպաստում վերելքին: Ինչպես որ սոիալական նպաստներն են դեգրադացնում մարդուն եւ նրան դեմոտիվացնում աշխատանքի իմաստով, այդպես էլ այդպիսի ֆինանսական օժանդակություններն են դեգրադացնում տնտեսոթյունը:

Հետեւաբար, Հայաստանի հանդեպ գործընկերային վերաբերմունքի ցուցիչ կարող է լինել ներդրումային հետաքրքրությունը: Որովհետեւ չկա աելի պրագմատիկ շրջանակ, քան ներդրողները: Եթե նրանք պատրաստ են աշխատել Հայաստանի հետ, ուրեմն վստահում են: Եթե ոչ, ապա քաղաքական մայրաքաղաքներից հնչող ոչ մի պաթոս չի կարող լինել Հայաստանի իրական նշանակության ցուցիչ:

Շատ կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանում հետեւողականորեն ձեւավորվի հանրային կարծիքի ձեւավորման այդ նշաձողը, որ հասարակությունը իրավիճակը գնահատի նույն պրագմատիզմով: Հայաստանում այդ իմաստով մեդիագրագիտության փոխարեն, պետք է ետեւողական եւ լայն աշխատանք կատարվի տնտեսական գրագիտության ուղղությամբ, որպեսզի Հայաստանի հանրությունը առավել դիմադրունակ լինի քաղաքական նենգափոխումների նկատմամբ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան պաշտպանական արհեստական ​​բանականությունը սահմանում է որպես ազգային անվտանգության հիմնական շահ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիան ստացել է 3.5 միլիարդ եվրոյի SAFE պաշտպանական վարկ

21/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com