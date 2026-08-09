Սանչեսի և Մելոնիի միջև բախումը վերադարձնում է սահմանները և գլխացավեր զբոսաշրջիկների համար

Իսպանիայի և Իտալիայի միջև միգրացիոն քաղաքականության շուրջ գաղափարական պայքարը վերածվում է անձնագրերի հերթերի և բացահայտում Եվրոպայի ազատ տեղաշարժի գոտու փխրունությունը։
Իսպանիայի և Իտալիայի միջև ճանապարհորդող զբոսաշրջիկները հայտնվել են եվրոպական սահմանային անվտանգության շուրջ սրվող գաղափարական վեճի կենտրոնում, որին մասնակցում են Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը։
Շաբաթ օրը Մադրիդը վերականգնել է սահմանային վերահսկողությունը իտալական նավահանգիստներից և օդանավակայաններից Իսպանիա ժամանող նավերի և չվերթների վրա՝ կասեցնելով երկու երկրների միջև առանց անձնագրի տեղաշարժը։ Իսպանիան հայտարարել է, որ այս քայլը անհրաժեշտ է իր քաղաքացիներին պաշտպանելու «տրանսալպյան երկրի կողմից կրած մշտական անկանոն միգրացիոն ճնշումից»։
Քայլը անվիճելիորեն հակադարձ քայլ էր այն ստուգումների համար, որոնք Իտալիան սահմանել է Իսպանիայից ժամանող ճանապարհորդների վրա օգոստոսի 1-ից։ Հռոմը այդ միջոցառումներն ընդունել է ի պատասխան Իսպանիայի Սեուտա էքսկլավ մարդկանց զանգվածային ժամանման՝ վկայակոչելով այն մտավախությունները, որ ապօրինի միգրանտները կարող են հատել Ջիբրալթարի նեղուցը և օգտվել առանց անձնագրի Շենգենյան գոտուց՝ Իտալիա և ԵՄ այլ երկրներ ճանապարհորդելու համար։
Մադրիդը վճռականորեն հակադարձել է այդ պատմությանը և նշել, որ միգրանտները չեն կարող լքել Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածքը, քանի որ նրանք չունեն վավերական անձը հաստատող փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են լաստանավերով դեպի մայրցամաքային Եվրոպա մեկնելու համար։
Այս շաբաթ Իսպանիայի իշխանությունները և Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատեցին, որ Սեուտա ներխուժած 72,000 մարդկանցից ոչ մեկը չի անցել Ջիբրալթարի նեղուցը։ Երեքշաբթի օրը ԵՄ ներքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ Իտալիայի ներքին գործերի նախարար Մատեո Պիանտեդոզին հրապարակավ գովաբանեց Իսպանիային իրավիճակի կառավարման համար և արտահայտեց Հռոմի «անկեղծ համերաշխությունը» Մադրիդի հետ։
Այնուամենայնիվ, Մադրիդի խնդրանքներին հակառակ, Իտալիայի կառավարությունը հրաժարվել է դադարեցնել սահմանային ստուգումները, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Սեուտայի ճգնաժամը Եվրոպայի մնացած մասի վրա տարածվելու վտանգ չկա։ Հռոմի անգործությունը հանգեցրեց Իսպանիային ուրբաթ օրը հայտարարություն տարածելուն, որով սպառնում էր ձեռնարկել «համաչափ միջոցներ», եթե Հռոմը չփոխի իր ուղղությունը մինչև օգոստոսի 9-ը։
Մելոնիի գրասենյակի արձագանքից հետո հայտարարվեց, որ «Իտալիան չի ընդունում արտասահմանից ուլտիմատումներ կամ պահանջներ ազգային անվտանգության և սահմանային վերահսկողության վերաբերյալ», Մադրիդը քայլեր ձեռնարկեց վերականգնելու սեփական վերահսկողությունը։
Մագնուս Բրունները՝ ներքին գործերի և միգրացիայի հարցերով եվրոպական հանձնակատարը, փորձեց միջնորդել վեճը։
«Ես այսօր կապի մեջ էի Իսպանիայի և Իտալիայի ներքին գործերի նախարարների հետ։ Երկուսն էլ հաստատեցին, որ ներքին սահմանային վերահսկողությունը ժամանակավոր է», – ասաց Բրունները X-ում գրառման մեջ։ «Ես ընդգծեցի անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի գործում մեր արձանագրած առաջընթացը և այն, որ անդամ պետությունների միջև վստահությունը մեր ամենաարժեքավոր արժույթն է»։
«Իսպանական իշխանությունները մեզ վստահեցրին, որ Սեուտայի իրադարձությունները երկարատև ազդեցություն չեն ունենա Շենգենյան գոտու վրա։ Ահա թե ինչու Իտալիայից ազդանշաններ կան, որ վերահսկողությունը կարող է շուտով վերացվել», – հավելեց ավստրիացի հանձնակատարը։
Պայքար անձնագրերի հերթերում
«Հակառակության» միջոցառումները խորհրդանշական են Մելոնիի և Սանչեսի միգրացիոն քաղաքականության շուրջ ավելի լայն թշնամանքի համար։
Իտալիայի աջակողմյան վարչապետը իր քաղաքական ապրանքանիշը կառուցել է որպես միգրացիայի հակառակորդ և գլխավորել է ԵՄ-ին ստիպելու ավելի խիստ սահմանային վերահսկողություն իրականացնել։ Մինչդեռ, Մադրիդում նրա սոցիալիստ գործընկերը տրամագծորեն հակառակ մոտեցում է ցուցաբերել՝ պնդելով, որ դաշինքը պետք է ավելի շատ օտարերկրյա աշխատողներ ընդունի՝ տնտեսապես մրցունակ մնալու և ժողովրդագրական փլուզումը կանխելու համար։
Մելոնին քննադատեց Մադրիդին այս տարվա սկզբին ավելի քան 1 միլիոն անօրինական միգրանտներին օրինական կարգավիճակ տրամադրելու ծրագրի ներկայացումից հետո և կոչ արեց քննարկել այդ միջոցառման հետևանքները անցյալ ամիս եվրոպացի առաջնորդների հանդիպման ժամանակ։
Սեուտայի ճգնաժամի զարգացմանը զուգընթաց, Իտալիայի վարչապետը գլխավորեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային ուղղված նամակի մշակումը, որում ԵՄ 22 առաջնորդներ պնդում էին, որ Մադրիդի միգրացիոն քաղաքականությունը խաթարել է դաշինքի արտաքին սահմանների անվտանգությունը։
«Մենք պարտավոր ենք արդյունավետորեն կանխել և անդադար պայքարել անօրինական միգրացիայի դեմ՝ համակարգելով մեր գործողությունները, ամրապնդելով մեր արտաքին սահմանները և անդրադառնալով բոլոր այն քաղաքականություններին, որոնք կարող են ծառայել որպես ձգողական գործոններ, ինչպիսին է [շատ] մեծ թվով անօրինական միգրանտների օրինականացումը», – գրել են առաջնորդները։
Մադրիդը կտրականապես մերժել է Իտալիայի մեղադրանքները և նշել, որ Սեուտա մուտք գործած ոչ մի միգրանտ չէր կարող օգտվել իրավական կարգավիճակի սխեմայից, որը ենթակա է որոշակի որակավորման պայմանների: Ավելին, իսպանացի պաշտոնյաները զայրացել են Հռոմի այն ենթադրությունից, որ նրանք վատ են կառավարում դաշինքի արտաքին սահմանները՝ մատնանշելով տվյալները, որոնք ցույց են տալիս, որ Իտալիան շատ ավելի վատ է վարվում անօրինական միգրանտների հետ։
«Իտալիան ԵՄ անդամ պետությունն է, որը վերջին տարիներին գրանցել է անկանոն անցումների ամենաբարձր թիվը, որոնց թվերը երբեմն կրկնակի գերազանցել են Իսպանիայի ցուցանիշները», – ուրբաթ օրը հայտարարել է Իսպանիայի կառավարության խոսնակը։
Սահմանային վերահսկողությունը վերականգնելով՝ Իտալիան և Իսպանիան ընդգծել են Շենգենյան գոտու փխրունությունը, որը գոյություն ունի 1995 թվականից և այժմ ընդգրկում է 29 եվրոպական երկիր։
Ըստ գործող կանոնների՝ ցանկացած անդամ երկիր կարող է վերականգնել ստուգումները մինչև վեց ամիս սկզբնական ժամկետով՝ անվտանգության սպառնալիքները լուծելու համար: Միջոցառումները կարող են երկարաձգվել վեց ամիս ժամկետով՝ մինչև երկու տարի, իսկ բացառիկ հանգամանքներում՝ մինչև երեք տարի։
Քչերը կարող են պատկերացնել, որ Հռոմի և Մադրիդի միջև վեճը կտևի այդքան երկար, բայց մինչ այդ, երկու երկրների միջև ճանապարհորդողները ստիպված կլինեն դիմանալ դրա հետևանքով առաջացած անհարմարություններին։
Շաբաթվա ընթացքում իսպանական օդանավակայաններից մեկնող չվերթների ուղևորները բողոքել են Իտալիա ժամանելիս իրենց առջև ծառացած ստուգումներից, ճանապարհորդները հայտնել են զգալի ուշացումների մասին, քանի որ իտալացի կարաբինիերները ստուգել են իրենց անձը հաստատող փաստաթղթերը։ Շաբաթ օրը Իսպանիա ժամանող իտալական չվերթների ուղևորները ենթարկվել են նմանատիպ ստուգման, իսկ Ազգային ոստիկանությունը ձերբակալել է այն ճանապարհորդներին, ովքեր չեն կարողացել ներկայացնել պաշտոնական անձը հաստատող փաստաթուղթ։
2024 թվականին մոտ 3.2 միլիոն իսպանացի է մեկնել Իտալիա, իսկ 5.4 միլիոն իտալացի՝ Իսպանիա։ Վերսկսված վերահսկողությունը կարող է ստիպել ճանապարհորդներին վերանայել երկու երկրների միջև ուղևորությունները և այլ եվրոպական ուղղություններ դարձնել անձնագրերի հերթերում ծավալվող գաղափարախոսական պայքարի պատահական շահառուներ։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի միգրացիոն քաղաքականության իրական խնդիրը
Կոսովոյի վարչապետի վրա խորհրդարանում ձվեր են նետել, քանի որ քաղաքական ճգնաժամը սրվում է. Լուսանկար
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության հետ կապված հինգ անձանց նկատմամբ՝ Ուկրաինայի վրա հարձակումներից հետո