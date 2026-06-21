21/06/2026

EU – Armenia

Գերմանիան Թրամփին ասում է. Առանց մեզ տիեզերքի ուսումնասիրությունը «չի կարող իրականացվել»

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Գերմանացի նախարար, ԱՄՆ տիեզերքում հավակնությունները դեռևս կախված են եվրոպական գիտելիքներից։

Անվտանգության և պաշտպանության համար Resilia նորարարական կենտրոնի բացում
Գերմանիայի տիեզերքի նախարար Դորոթի Բերը Բեռլինում մասնակցում է RESILIA InnoHub-ի բացմանը։

ՓԱՐԻԶ — Գերմանիան հիշեցում ունի Վաշինգտոնի համար. Միացյալ Նահանգները Եվրոպայի կարիքն ունի տիեզերք հասնելու համար։

«Գերմանիան և Եվրոպան ապահովում են կարևորագույն տեխնոլոգիաներ» ԱՄՆ տիեզերական առաքելությունների համար, այս շաբաթ տված հարցազրույցում ասել է Գերմանիայի տիեզերքի նախարար Դորոթի Բերը։ «Ահա թե ինչու մենք կարող ենք վստահորեն ասել. առանց մեզ դա չի կարող իրականացվել»։

«Կան հստակ փոխադարձ կախվածություններ», – ասաց նա՝ մատնանշելով NASA-ի առաքելություններում օգտագործվող Եվրոպայում կառուցված տեխնոլոգիաները որպես ապացույց այն բանի, որ Եվրոպան դեռևս ունի լծակներ նոր տիեզերական մրցավազքում։

Գերմանիայի ուղերձը հնչում է այն ժամանակ, երբ Եվրոպան և ԱՄՆ-ն պայքարում են ամպային տեխնոլոգիաների, արհեստական ​​բանականության, միկրոչիպերի և այլնի վերահսկողության համար։ Անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնը քայլեր ձեռնարկեց՝ սահմանափակելու օտարերկրացիների մուտքը Anthropic-ի վերջին արհեստական ​​ինտելեկտի մոդելներին:

Այս քայլը խթանեց եվրոպացի առաջնորդների ջանքերը՝ հրաժարվելու ամերիկյան տեխնոլոգիաներից և տեղի ունեցավ ընդամենը մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովը ներկայացրեց տեխնոլոգիական ինքնիշխանության փաթեթ՝ դաշինքի կախվածությունը ԱՄՆ-ից նվազեցնելու համար:

Բերն ասաց, որ կախվածությունը երկկողմանի է: «Առանց Եվրոպական սպասարկման մոդուլի, Միացյալ Նահանգները չէր կարողանա թռչել Լուսին», – ասաց գերմանացի նախարարը այս շաբաթ Փարիզում կայացած VivaTech առևտրային ցուցահանդեսի շրջանակներում:

ԱՄՆ տիեզերական գործակալություն NASA-ն Եվրոպական սպասարկման մոդուլը նկարագրում է որպես Orion տիեզերանավի «էլեկտրակայան», որը այն մատակարարում է էլեկտրաէներգիա, շարժիչ ուժ, ջերմային կառավարում, օդ և ջուր: Մոդուլը հավաքվում է Գերմանիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Բրեմեն քաղաքում՝ Եվրոպական տիեզերական գործակալության ծրագրի շրջանակներում:

Orion Եվրոպական սպասարկման մոդուլ 4-ը պատկերված է Գերմանիայի Բրեմեն քաղաքի հավաքների դահլիճում 2023 թվականի փետրվարի 9-ին: Ֆոկե Ստրանգման/AFP via Getty Images
Գերմանական Jena-Optronik ընկերությունը նույնպես արտադրում է աստղերի հետևորդներ՝ Orion տիեզերանավի կողմնորոշումը տիեզերքում որոշելու համար, հավելեց Բերը։

Վերջին տարիներին համաշխարհային տերությունները վերակենդանացրել են համաշխարհային տիեզերական մրցավազքը՝ պայքարելով արբանյակային կապի, տվյալների և տիեզերական ռեսուրսների նման բաների նկատմամբ վերահսկողության համար։

ԱՄՆ-ն այս մրցավազքի առաջատարն է, որը մասամբ մղվում է մասնավոր հատվածի ծանրքաշայինների կողմից, ինչպիսիք են Էլոն Մասկի SpaceX-ը, իսկ Ջեֆ Բեզոսի Blue Origin-ը նույնպես ձգտում է բազմակի օգտագործման հրթիռների և լուսնային համակարգերի։

«Մենք շատ ենք խոսում Միացյալ Նահանգների մասին։ Միևնույն ժամանակ, չպետք է անտեսենք այն փաստը, որ մյուս կողմից ձևավորվում է ուժեղ դաշինք, որը բաղկացած է Ռուսաստանից, Չինաստանից, Հյուսիսային Կորեայից և Իրանից։ Ես չեմ ուզում, որ այս երկրները հաղթեն տիեզերական մրցավազքում», – ասաց Բերը։

Բեզոսը չորեքշաբթի օրը այցելել է Փարիզի VivaTech կոնֆերանս՝ մասնակիցներին ասելով. «Արձակման պահանջարկը անհագ է։ Այս պահին մենք արդեն ունենք հսկայական կուտակումներ»։

Գերմանացի նախարար Բերը զգուշացրեց, որ ԵՄ կարգավորումը խոչընդոտում է եվրոպական չեմպիոններին մրցակցելուն։ «Ես անընդհատ նույն հարցն եմ տալիս. իսկապե՞ս մեզ անհրաժեշտ է ևս մեկ օրենք», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով ԵՄ-ի կողմից անցյալ տարվա հունիսին ներկայացված տիեզերական օրենքի առաջարկը։

Գերմանիան դեմ է արտահայտվել առաջարկին, իսկ ԱՄՆ վարչակազմը սպառնացել է հակադարձ քայլերով կանոնների դեմ, եթե դրանք անարդարացիորեն թիրախավորեն ամերիկյան ընկերություններին։

«Մենք ցանկանում ենք կրճատել բյուրոկրատիան։ Միևնույն ժամանակ, մենք շարունակում ենք ստեղծել նոր պահանջներ», – ասաց Բերը։ Գերմանիայի կառավարությունը աշխատում է նոր ազգային տիեզերական օրենքի վրա, որը նպատակ ունի օգնել ընկերություններին ավելի արագ ներդնել տեխնոլոգիաները, ասաց Բերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի նորաձևության դիվանագիտությունը. Լուսանկարներ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ ճիշտ ժամանակն է քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հարցը

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com