Գերմանիան Թրամփին ասում է. Առանց մեզ տիեզերքի ուսումնասիրությունը «չի կարող իրականացվել»

Գերմանացի նախարար, ԱՄՆ տիեզերքում հավակնությունները դեռևս կախված են եվրոպական գիտելիքներից։
Անվտանգության և պաշտպանության համար Resilia նորարարական կենտրոնի բացում
Գերմանիայի տիեզերքի նախարար Դորոթի Բերը Բեռլինում մասնակցում է RESILIA InnoHub-ի բացմանը։
ՓԱՐԻԶ — Գերմանիան հիշեցում ունի Վաշինգտոնի համար. Միացյալ Նահանգները Եվրոպայի կարիքն ունի տիեզերք հասնելու համար։
«Գերմանիան և Եվրոպան ապահովում են կարևորագույն տեխնոլոգիաներ» ԱՄՆ տիեզերական առաքելությունների համար, այս շաբաթ տված հարցազրույցում ասել է Գերմանիայի տիեզերքի նախարար Դորոթի Բերը։ «Ահա թե ինչու մենք կարող ենք վստահորեն ասել. առանց մեզ դա չի կարող իրականացվել»։
«Կան հստակ փոխադարձ կախվածություններ», – ասաց նա՝ մատնանշելով NASA-ի առաքելություններում օգտագործվող Եվրոպայում կառուցված տեխնոլոգիաները որպես ապացույց այն բանի, որ Եվրոպան դեռևս ունի լծակներ նոր տիեզերական մրցավազքում։
Գերմանիայի ուղերձը հնչում է այն ժամանակ, երբ Եվրոպան և ԱՄՆ-ն պայքարում են ամպային տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, միկրոչիպերի և այլնի վերահսկողության համար։ Անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնը քայլեր ձեռնարկեց՝ սահմանափակելու օտարերկրացիների մուտքը Anthropic-ի վերջին արհեստական ինտելեկտի մոդելներին:
Այս քայլը խթանեց եվրոպացի առաջնորդների ջանքերը՝ հրաժարվելու ամերիկյան տեխնոլոգիաներից և տեղի ունեցավ ընդամենը մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովը ներկայացրեց տեխնոլոգիական ինքնիշխանության փաթեթ՝ դաշինքի կախվածությունը ԱՄՆ-ից նվազեցնելու համար:
Բերն ասաց, որ կախվածությունը երկկողմանի է: «Առանց Եվրոպական սպասարկման մոդուլի, Միացյալ Նահանգները չէր կարողանա թռչել Լուսին», – ասաց գերմանացի նախարարը այս շաբաթ Փարիզում կայացած VivaTech առևտրային ցուցահանդեսի շրջանակներում:
ԱՄՆ տիեզերական գործակալություն NASA-ն Եվրոպական սպասարկման մոդուլը նկարագրում է որպես Orion տիեզերանավի «էլեկտրակայան», որը այն մատակարարում է էլեկտրաէներգիա, շարժիչ ուժ, ջերմային կառավարում, օդ և ջուր: Մոդուլը հավաքվում է Գերմանիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Բրեմեն քաղաքում՝ Եվրոպական տիեզերական գործակալության ծրագրի շրջանակներում:
Orion Եվրոպական սպասարկման մոդուլ 4-ը պատկերված է Գերմանիայի Բրեմեն քաղաքի հավաքների դահլիճում 2023 թվականի փետրվարի 9-ին: Ֆոկե Ստրանգման/AFP via Getty Images
Գերմանական Jena-Optronik ընկերությունը նույնպես արտադրում է աստղերի հետևորդներ՝ Orion տիեզերանավի կողմնորոշումը տիեզերքում որոշելու համար, հավելեց Բերը։
Վերջին տարիներին համաշխարհային տերությունները վերակենդանացրել են համաշխարհային տիեզերական մրցավազքը՝ պայքարելով արբանյակային կապի, տվյալների և տիեզերական ռեսուրսների նման բաների նկատմամբ վերահսկողության համար։
ԱՄՆ-ն այս մրցավազքի առաջատարն է, որը մասամբ մղվում է մասնավոր հատվածի ծանրքաշայինների կողմից, ինչպիսիք են Էլոն Մասկի SpaceX-ը, իսկ Ջեֆ Բեզոսի Blue Origin-ը նույնպես ձգտում է բազմակի օգտագործման հրթիռների և լուսնային համակարգերի։
«Մենք շատ ենք խոսում Միացյալ Նահանգների մասին։ Միևնույն ժամանակ, չպետք է անտեսենք այն փաստը, որ մյուս կողմից ձևավորվում է ուժեղ դաշինք, որը բաղկացած է Ռուսաստանից, Չինաստանից, Հյուսիսային Կորեայից և Իրանից։ Ես չեմ ուզում, որ այս երկրները հաղթեն տիեզերական մրցավազքում», – ասաց Բերը։
Բեզոսը չորեքշաբթի օրը այցելել է Փարիզի VivaTech կոնֆերանս՝ մասնակիցներին ասելով. «Արձակման պահանջարկը անհագ է։ Այս պահին մենք արդեն ունենք հսկայական կուտակումներ»։
Գերմանացի նախարար Բերը զգուշացրեց, որ ԵՄ կարգավորումը խոչընդոտում է եվրոպական չեմպիոններին մրցակցելուն։ «Ես անընդհատ նույն հարցն եմ տալիս. իսկապե՞ս մեզ անհրաժեշտ է ևս մեկ օրենք», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով ԵՄ-ի կողմից անցյալ տարվա հունիսին ներկայացված տիեզերական օրենքի առաջարկը։
Գերմանիան դեմ է արտահայտվել առաջարկին, իսկ ԱՄՆ վարչակազմը սպառնացել է հակադարձ քայլերով կանոնների դեմ, եթե դրանք անարդարացիորեն թիրախավորեն ամերիկյան ընկերություններին։
«Մենք ցանկանում ենք կրճատել բյուրոկրատիան։ Միևնույն ժամանակ, մենք շարունակում ենք ստեղծել նոր պահանջներ», – ասաց Բերը։ Գերմանիայի կառավարությունը աշխատում է նոր ազգային տիեզերական օրենքի վրա, որը նպատակ ունի օգնել ընկերություններին ավելի արագ ներդնել տեխնոլոգիաները, ասաց Բերը։
Բաց մի թողեք
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի նորաձևության դիվանագիտությունը. Լուսանկարներ
Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»
Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ առաջնորդներին ասել է, որ ճիշտ ժամանակն է քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հարցը