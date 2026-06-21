21/06/2026

EU – Armenia

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովումը քաղաքական մեծ կարևորություն ունի

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Ռուսաստանի վառելիքի շուկան «տենդում» է։ Աղբյուրները հայտնել են, որ Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի դեմ ուկրաինական անօդաչուների կրկնակի գրոհից հետո «ձեռնարկությունը դադարեցրել է աշխատանքը»։

Այն ապահովում էր ՌԴ մայրաքաղաքի և Մոսկվայի մարզի բենզինի և դիզվառելիքի պահանջի քառասուն տոկոսը։ Մոսկվայի բենզալցակայաններում AI 95 բենզինի մեկ լիտրը վաճառվում է 75 ռուբլով։ Մերձմոսկովյան տարածաշրջանում «այն երեք ռուբլով թանկ» է։

Իրավիճակը ավելի վատ է Ղրիմում, որտեղ վառելիքի պակասին գումարվել են լոգիստիկ դժվարությունները։ Ուկրաինական անօդաչուները մշտապես թիրախավարում են Դոնի Ռոստովից Ղրիմ մթերքներ, վառելիք, զինամթերք տեղափոխող ավտոշարասյունները։ Վերջին օրերին ուկրաինական ուժերը ավերել են մի քանի կամուրջներ։

Այս ֆոնին Ղազախստանի վարչապետ Օլժաս Բեկտենովը խորհրդակցություն է հրավիրել և պատկան մարմիններին, առանձնապես Պետական անվտանգության ծառայությանը հրահանգել «բոլոր միջոցները գործի դնել և թույլ չտալ» Ղազախստանից բենզինի և դիզվառելիքի «ապօրինի արտահանումը»։

Այդ մասին հայտնել է tengrinews իշխանամետ կայքը։ Կառավարության ղեկավարի մակարդակով հարցի նման քննարկումը նշանակում է, որ Ռուսաստանում բենզինի և դիզվառելիքի սուր պակասը փորձ է արվում լրացնել հարեւան երկրներից ներմուծումներով, բայց մինչ այդ «ձեռներեցները փորձում են մաքսանենգ արտահանում իրականացնել»։

Ռուսաստանյան թելեգրամ ալիքները հայտնել են, որ Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները «արգելել են բենզինի և դիզվառելիքի տարաներով վաճառքը, մեկ ավտոմեքենայի համար սահմանել լիցքավորման քսան լիտրի թույլտվություն»։

Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ եթե «Ուկրիանան հրդեհվի, կբռնկվի նաև Ռուսաստանը»։ Ըստ երևույթին, կողմերը միմյանց հատկապես էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները կշարունակեն։ Դա կարող է հակամարտության մեջ անուղղակի ներքաշել նաեւ հետխորհրդային երկրներին և խոչընդոտել Եվրասիայի ապրանքաշրջանառությունը։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է մասնակցել ԵԱՏՄ Տնտեսական խորհրդի նիստին։ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովումը սոցիալ-տնտեսականից վեր՝ այս փուլում քաղաքական մեծ կարևորություն ունի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան պաշտպանական արհեստական ​​բանականությունը սահմանում է որպես ազգային անվտանգության հիմնական շահ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիան ստացել է 3.5 միլիարդ եվրոյի SAFE պաշտպանական վարկ

21/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com