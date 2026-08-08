ԵՄ-ի պայքարը ռուսական գազից կախվածության դեմ դանդաղել է․ «Welt am Sonntag»

Եվրոպական Միության՝ ռուսական էներգիայից կախվածության դեմ պայքարը դանդաղել է, հաղորդել է «Welt am Sonntag» թերթը՝ հղում անելով Էներգիայի և մաքուր օդի հետազոտությունների կենտրոնին (CREA):
Թերթի տվյալներով՝ 2026 թվականի հունիսին ԵՄ երկրները Ռուսաստանից հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) ներմուծումը 14 տոկոսով ավելացրել են նախորդ ամռան առաջին ամսվա համեմատ:
Այս ներմուծման մեծ մասը կազմել է Ֆրանսիան: Հումքի վաճառքից Կրեմլի եկամուտը հասել է օրական 60 միլիոն եվրոյի: Այս միտումը, ըստ թերթը, կասկածի տակ է դնում Բրյուսելի՝ մինչև 2027 թվականը ռուսական հեղուկացված բնական գազի գնումները փուլ առ փուլ դադարեցնելու վերաբերյալ ծրագրերը։
Նշվել է, որ համաշխարհային շուկայում իրավիճակը լրջորեն վատթարացել է իրանական ճգնաժամի պատճառով, որը կտրուկ սահմանափակել է գազը Հորմուզի նեղուցով ներմուծելու հնարավորությունը։ Կատարը գործնականում անհետացել է որպես մատակարար։ Երկրորդ եռամսյակում ռուսական գազը կազմել է ԵՄ գազի ընդհանուր ներմուծման ավելի քան 13 տոկոսը։
Բաց մի թողեք
Գերմանիայի գազային ռիսկը վտանգի տակ է դնում Եվրոպայի ձմեռը
Ֆրանսիան կփորձարկի ճգնաժամային արձագանքը 2027 թվականի էլեկտրաէներգիայի անջատման վարժանքով
Եվրոպայի դժոխային ամառվա տնտեսական հետևանքները