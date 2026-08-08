08/08/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ի պայքարը ռուսական գազից կախվածության դեմ դանդաղել է․ «Welt am Sonntag»

infomitk@gmail.com 08/08/2026 1 min read

Եվրոպական Միության՝ ռուսական էներգիայից կախվածության դեմ պայքարը դանդաղել է, հաղորդել է «Welt am Sonntag» թերթը՝ հղում անելով Էներգիայի և մաքուր օդի հետազոտությունների կենտրոնին (CREA):

Թերթի տվյալներով՝ 2026 թվականի հունիսին ԵՄ երկրները Ռուսաստանից հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) ներմուծումը 14 տոկոսով ավելացրել են նախորդ ամռան առաջին ամսվա համեմատ:

Այս ներմուծման մեծ մասը կազմել է Ֆրանսիան: Հումքի վաճառքից Կրեմլի եկամուտը հասել է օրական 60 միլիոն եվրոյի: Այս միտումը, ըստ թերթը, կասկածի տակ է դնում Բրյուսելի՝ մինչև 2027 թվականը ռուսական հեղուկացված բնական գազի գնումները փուլ առ փուլ դադարեցնելու վերաբերյալ ծրագրերը։

Նշվել է, որ համաշխարհային շուկայում իրավիճակը լրջորեն վատթարացել է իրանական ճգնաժամի պատճառով, որը կտրուկ սահմանափակել է գազը Հորմուզի նեղուցով ներմուծելու հնարավորությունը։ Կատարը գործնականում անհետացել է որպես մատակարար։ Երկրորդ եռամսյակում ռուսական գազը կազմել է ԵՄ գազի ընդհանուր ներմուծման ավելի քան 13 տոկոսը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիայի գազային ռիսկը վտանգի տակ է դնում Եվրոպայի ձմեռը

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան կփորձարկի ճգնաժամային արձագանքը 2027 թվականի էլեկտրաէներգիայի անջատման վարժանքով

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի դժոխային ամառվա տնտեսական հետևանքները

07/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ի պայքարը ռուսական գազից կախվածության դեմ դանդաղել է․ «Welt am Sonntag»

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանն աջակցել է Վրաստանին․ հայտարարություն

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն ուզում է երկուսը մեկում, իսկ դա անհնար է

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչում են մեղադրում Հովիկ Աբրահամյանի որդուն․ ՔԿ-ն նոր մանրամասներ է հայտնել

08/08/2026 infomitk@gmail.com