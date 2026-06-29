«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը։
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ խորհրդարանի երկու փոխխոսնակների պաշտոններին հավակնում էին Հայկ Կոնջորյանը, Վահագն Ալեքսանյանը, Արման Եղոյանը, Արուսյակ Ջուլհակյանը, Ալխաս Ղազարյանը:
Բաց մի թողեք
Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կժամանի Հայաստան․ տեղի կունենա հանդիպում վարչապետի հետ. Լուսանկար
Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին