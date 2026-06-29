29/06/2026

EU – Armenia

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ խորհրդարանի երկու փոխխոսնակների պաշտոններին հավակնում էին Հայկ Կոնջորյանը, Վահագն Ալեքսանյանը, Արման Եղոյանը, Արուսյակ Ջուլհակյանը, Ալխաս Ղազարյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կժամանի Հայաստան․ տեղի կունենա հանդիպում վարչապետի հետ. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com