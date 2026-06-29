29/06/2026

EU – Armenia

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կժամանի Հայաստան․ տեղի կունենա հանդիպում վարչապետի հետ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստանի Հանրապետություն։

Այցի շրջանակում տեղի է ունենալու ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։

ՀՀ վարչապետը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հանդիպումից հետո հանդես կգան հայտարարություններով և կպատասխանեն ԶԼՄ ներկայացուցիչների հարցերին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com