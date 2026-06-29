29/06/2026

EU – Armenia

Թուրքիան արձագանքել է Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղաuպանnւթյnւնը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը՝ այն անվանելով քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող և Գազայի հատվածում տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։

«Իսրայելի կառավարությունը, որը աշխարհի առջև համակարգված կերպով հետապնդում է պաղեստինցի ժողովրդին և Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության համար դատի է ենթարկվում Միջազգային քրեական դատարանում [ՄՔԴ], փորձում է թաքցնել իր սեփական հանցագործությունները՝ 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ քաղաքական դրդապատճառներով որոշում կայացնելով»,-ասվում է թուրքական դիվանագիտական առաքելության հայտարարության մեջ։

Այն նշում է, որ Իսրայելի իշխանությունների որոշումը, որը «անտեսում է պատմական փաստերը» (չակերտները` Tert.am), «ընդգծում է վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա հանցակիցների ծանր վիճակը, որոնց համար Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդեր է տվել պաղեստինցիների դեմ կատարված հանցագործությունների հետաքննության կապակցությամբ»։

«Թուրքիան կշարունակի վճռականորեն աշխատել՝ վերջ դնելու Իսրայելի էքսպանսիոնիստական և անկայունացնող քաղաքականությանը տարածաշրջանում և պատասխանատվության ենթարկելու Նեթանյահուի կառավարությանը քաղաքացիական բնակչության, մասնավորապես՝ պաղեստինյան ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործությունների համար»,-ավելացվում է հայտարարության մեջ

Հիշեցնենք՝ որ հայտնել էինք, որ Իսրայելի կառավարությունը միաձայն ճանաչել է Հայոց ցեղաuպանությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելն այս անգամ էլ Սիրիային է հարվածել․ ինչ է հայտնի

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահը հրաժարական կտա

28/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան փնտրում է նոր ԵՄ հարկեր՝ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեն ֆինանսավորելու համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com