29/06/2026

EU – Armenia

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսեց իր և Ալեն Սիմոնյանի հարաբերությունների մասին՝ պատասխանելով՝ կա՞ ձեր մեջ անձնական խնդիր, հարցին։

«Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա»,- ասաց վարչապետը։

Այսինքն Սիմոնյանին տեսնում եք խորհրդարանական գործունեության մեջ՝ հարցին, վարչապետն ասաց․

«Մենակ այն չի, թե որտեղ եմ ես տեսնում, նա պետք է տեսնի։ Դրա համար մենք մեր կարծիքները կհամադրենք, եթե չհամադրվի, կքննարկենք, կտեսնենք»,- ասաց վարչապետը։

***

Ալեն Սիմոնյանը մեր պատմության լավագույն ԱԺ նախագահն է եղել, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։

Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու  է «ՔՊ» վարչությունը որոշել ԱԺ նախագահի թեկնածուին փոխել, Թորոսյանը նշել է.

«Տեղի է ունեցել գաղտնի, փակ քվեարկություն։ Ինչպես շատ դեպքերում, երբ մենք մեր գործընկերներին ընտրում ենք անձերի, դա անում ենք գաղտնի քվեարկությամբ։ Լինում է քննարկում, ապա դրա ավարտին վարչության անդամներով կարծիքներ ենք արտահայտում, հետո նույն կերպ նաև վարչություն ենք ընտրել։

Ես վարչության անդամ եմ, նույն քվեարկությամբ վարչության նախագահն էլ ընտրվել է նույն սկզբունքով, ու այս հարցերը պարզապես տեղին չեն»,-ասաց Թորոսյանը։

Ապա Թորոսյանն ընդգծեց՝ այսօր ընտրելու են ժողովրդավարության սկզբունքով։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կժամանի Հայաստան․ տեղի կունենա հանդիպում վարչապետի հետ. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com