Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսեց իր և Ալեն Սիմոնյանի հարաբերությունների մասին՝ պատասխանելով՝ կա՞ ձեր մեջ անձնական խնդիր, հարցին։
«Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա»,- ասաց վարչապետը։
Այսինքն Սիմոնյանին տեսնում եք խորհրդարանական գործունեության մեջ՝ հարցին, վարչապետն ասաց․
«Մենակ այն չի, թե որտեղ եմ ես տեսնում, նա պետք է տեսնի։ Դրա համար մենք մեր կարծիքները կհամադրենք, եթե չհամադրվի, կքննարկենք, կտեսնենք»,- ասաց վարչապետը։
***
Ալեն Սիմոնյանը մեր պատմության լավագույն ԱԺ նախագահն է եղել, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու է «ՔՊ» վարչությունը որոշել ԱԺ նախագահի թեկնածուին փոխել, Թորոսյանը նշել է.
«Տեղի է ունեցել գաղտնի, փակ քվեարկություն։ Ինչպես շատ դեպքերում, երբ մենք մեր գործընկերներին ընտրում ենք անձերի, դա անում ենք գաղտնի քվեարկությամբ։ Լինում է քննարկում, ապա դրա ավարտին վարչության անդամներով կարծիքներ ենք արտահայտում, հետո նույն կերպ նաև վարչություն ենք ընտրել։
Ես վարչության անդամ եմ, նույն քվեարկությամբ վարչության նախագահն էլ ընտրվել է նույն սկզբունքով, ու այս հարցերը պարզապես տեղին չեն»,-ասաց Թորոսյանը։
Ապա Թորոսյանն ընդգծեց՝ այսօր ընտրելու են ժողովրդավարության սկզբունքով։
Բաց մի թողեք
ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կժամանի Հայաստան․ տեղի կունենա հանդիպում վարչապետի հետ. Լուսանկար
Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին