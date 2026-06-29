Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցահքնան «Ինստագրամ»-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել 4 երկրի ներկայացուցիչների հետ ու նշել, որ Մոլդովան, Ուկրաինան, Հունգարիան և Հայաստանը, ինչպես աշխարհի շատ այլ երկրներ, լուրջ թիրախ են դարձել ռուսական քարոզչական արշավների, որոնք նախատեսված են իրենց հասարակությունները բաժանելու և ժողովրդավարական ինստիտուտները խաթարելու համար:
«Այնուամենայնիվ, նրանցից յուրաքանչյուրը վերջերս պայքարել է իր երկրներում ռուսական ազդեցության արշավների դեմ ոչ միայն իրենց, այլև ամբողջ Եվրոպային ավելի ուժեղ դարձնելով:
Վերջերս Եվրոպական խորհրդարանը բացեց ճանաչման բանակցությունների առաջին փուլը Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ: Չնայած սա չի նշանակում, որ երկրներից որևէ մեկը մեկ գիշերվա ընթացքում կդառնա ԵՄ անդամ, այն հաստատում է մեր նվիրվածությունը այս նպատակին և ներկայացնում է բարեփոխումների հստակ ծրագիր, որը, ի վերջո, կամրապնդի ամբողջ Եվրոպան:
Հունգարիան ընտրել է նոր կառավարություն՝ վերջ դնելով քաղաքական լճացման տարիները, որը խոչընդոտում էր եվրոպական կարևոր որոշումները: Նոր կառավարության հետ Հունգարիան բացում է դուռը դեպի ավելի սերտ եվրոպական համագործակցություն՝ մեզ բոլորիս ավելի ուժեղ դարձնելով:
Դիմացկունության մեկ այլ ոգեշնչման աղբյուր է գալիս Հայաստանից. հայ ընտրողները վերջերս վերահաստատեցին իրենց աջակցությունը իրենց կառավարությանը՝ ազդարարելով ռուսական ճնշումներն ու հարկադրանքը նվազեցնելու և Եվրոպայի հետ կապերը խորացնելու շարունակական ցանկությունը։
Սոցիալական ցանցերում հաճախ թվում է, թե ռուսական ազդեցությունը ամենուր է, սակայն իրական աշխարհը պատմում է այլ պատմություն։ Մարդիկ անընդհատ տեսնում են Կրեմլի՝ բաժանելու և տիրելու փորձերը և ընտրում են համագործակցության, ազատության և ժողովրդավարության վրա կառուցված ապագա։ Եվրոպական համայնքը շարունակում է ամրապնդվել մոտիկ և հեռու գործընկերների հետ։
ԵՄ-ում Գերմանիան և Էստոնիան միավորված են Եվրոպայի դիմադրողականությունը արտաքին մանիպուլյացիաների և միջամտության դեմ ամրապնդելու գործում, որովհետև փաստերի, ժողովրդավարության և մեր ընդհանուր արժեքների պաշտպանությունը եվրոպական ընդհանուր պատասխանատվություն է»,- գրել է Ցահքնան:
Բաց մի թողեք
Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը
ԵՄ-ն լիբանանցի զինվորականներ է պատրաստելու
Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան կարող է հաղթել մրցավազքում