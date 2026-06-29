29/06/2026

EU – Armenia

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցահքնան «Ինստագրամ»-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել 4 երկրի ներկայացուցիչների հետ ու նշել, որ Մոլդովան, Ուկրաինան, Հունգարիան և Հայաստանը, ինչպես աշխարհի շատ այլ երկրներ, լուրջ թիրախ են դարձել ռուսական քարոզչական արշավների, որոնք նախատեսված են իրենց հասարակությունները բաժանելու և ժողովրդավարական ինստիտուտները խաթարելու համար:

«Այնուամենայնիվ, նրանցից յուրաքանչյուրը վերջերս պայքարել է իր երկրներում ռուսական ազդեցության արշավների դեմ ոչ միայն իրենց, այլև ամբողջ Եվրոպային ավելի ուժեղ դարձնելով:

Վերջերս Եվրոպական խորհրդարանը բացեց ճանաչման բանակցությունների առաջին փուլը Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ: Չնայած սա չի նշանակում, որ երկրներից որևէ մեկը մեկ գիշերվա ընթացքում կդառնա ԵՄ անդամ, այն հաստատում է մեր նվիրվածությունը այս նպատակին և ներկայացնում է բարեփոխումների հստակ ծրագիր, որը, ի վերջո, կամրապնդի ամբողջ Եվրոպան:

Հունգարիան ընտրել է նոր կառավարություն՝ վերջ դնելով քաղաքական լճացման տարիները, որը խոչընդոտում էր եվրոպական կարևոր որոշումները: Նոր կառավարության հետ Հունգարիան բացում է դուռը դեպի ավելի սերտ եվրոպական համագործակցություն՝ մեզ բոլորիս ավելի ուժեղ դարձնելով:

Դիմացկունության մեկ այլ ոգեշնչման աղբյուր է գալիս Հայաստանից. հայ ընտրողները վերջերս վերահաստատեցին իրենց աջակցությունը իրենց կառավարությանը՝ ազդարարելով ռուսական ճնշումներն ու հարկադրանքը նվազեցնելու և Եվրոպայի հետ կապերը խորացնելու շարունակական ցանկությունը։

Սոցիալական ցանցերում հաճախ թվում է, թե ռուսական ազդեցությունը ամենուր է, սակայն իրական աշխարհը պատմում է այլ պատմություն։ Մարդիկ անընդհատ տեսնում են Կրեմլի՝ բաժանելու և տիրելու փորձերը և ընտրում են համագործակցության, ազատության և ժողովրդավարության վրա կառուցված ապագա։ Եվրոպական համայնքը շարունակում է ամրապնդվել մոտիկ և հեռու գործընկերների հետ։

ԵՄ-ում Գերմանիան և Էստոնիան միավորված են Եվրոպայի դիմադրողականությունը արտաքին մանիպուլյացիաների և միջամտության դեմ ամրապնդելու գործում, որովհետև փաստերի, ժողովրդավարության և մեր ընդհանուր արժեքների պաշտպանությունը եվրոպական ընդհանուր պատասխանատվություն է»,- գրել է Ցահքնան:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն լիբանանցի զինվորականներ է պատրաստելու

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան ​​կարող է հաղթել մրցավազքում

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան փնտրում է նոր ԵՄ հարկեր՝ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեն ֆինանսավորելու համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com