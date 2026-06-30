30/06/2026

EU – Armenia

«Զբոռնի պունկտի» խաչմերուկում բախվել են «Nissan» ու «Chevrolet», կա 1 զոհ, վնասվել են նաեւ «Mercedes»-ներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Այսօր հունիսի 30-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 02։40-ի սահմաններում Շիրակ և Արարատյան փողոցների խաչմերուկում, ժողովրդին հայտնի «Զբոռնի պունկտի» խաչմերուկում, բախվել են Երևանի բնակիչ 25-ամյա Արմենի Խ.-ի վարած «Nissan Tiida» մակնիշի և Լոռու մարզի բնակիչ 24-ամյա Հրաչ Թ.-ի վարած «Chevrolet» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը կողաշրջվել է, իսկ բախման հետևանքով վնասվել են նաև կայանված 2 «Mercedes» մակնիշի ավտոմեքենաներ։

Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդներից Արմեն Խ.-ն տեղում մահացել է, իսկ Հրաչ Թ.-ին օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են կայանված ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վարորդների ինքնությունը։Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվել է ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի պահպանվող հատուկ տարածք։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք, «Nissan»-ի սրահում հայտնաբերել են 4 կիսամnխրացած մարմիններ. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փամբակ գետում փրկարարներն ու ջրասուզակները հայտնաբերել են 2 օր առաջ ջրաhեղձ եղած տղամարդուն

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մաս 2. Ծանոթացեք Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան մարտահրավերի հետևում կանգնած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ․ Լուսանկարներ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց

30/06/2026 infomitk@gmail.com