22/07/2026

EU – Armenia

Ամեն անգամ, երբ Իրանը կրակ կբացի Հորմուզում որևէ նավի վրա, ԱՄՆ-ն կռմբակոծի և կոչնչացնի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան․ Թրամփ

infomitk@gmail.com 22/07/2026

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է․

«Այս պահից սկսած, ամեն անգամ, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կրակ կբացի Հորմուզի նեղուցում որևէ նավի վրա, լինի դա արկով, հրթիռով, անօդաչու թռչող սարքով, թե որևէ այլ սարքով կամ զենքով, Միացյալ Նահանգները կռմբակոծի և կոչնչացնի ՄԵԿ ԿԱՄՈՒՐՋ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ, այդ թվում՝ Թեհրանի մայրաքաղաքի մոտակայքում կամ ներսում եղածները։ Շնորհակալություն այս հարցի նկատմամբ ձեր ուշադրության համար։ Նախագահ ԴՈՆԱԼԴ Ջ. ԹՐԱՄՓ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի ավիաբազաների վրա հրթիռային և ԱԹՍ-ների արձակման կադրերը

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի ավիաբազաների վրա հրթիռային և ԱԹՍ-ների արձակման կադրերը

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Ամեն անգամ, երբ Իրանը կրակ կբացի Հորմուզում որևէ նավի վրա, ԱՄՆ-ն կռմբակոծի և կոչնչացնի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան․ Թրամփ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղվարդում բախվել են «Nissan» և կանչի վայր մեկնող շտապօգնության մեքենա․ Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծնվել է Ազատի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայող Պավլիկ Աբազյանի քույրը. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com