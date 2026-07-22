Ամեն անգամ, երբ Իրանը կրակ կբացի Հորմուզում որևէ նավի վրա, ԱՄՆ-ն կռմբակոծի և կոչնչացնի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան․ Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է․
«Այս պահից սկսած, ամեն անգամ, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կրակ կբացի Հորմուզի նեղուցում որևէ նավի վրա, լինի դա արկով, հրթիռով, անօդաչու թռչող սարքով, թե որևէ այլ սարքով կամ զենքով, Միացյալ Նահանգները կռմբակոծի և կոչնչացնի ՄԵԿ ԿԱՄՈՒՐՋ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ, այդ թվում՝ Թեհրանի մայրաքաղաքի մոտակայքում կամ ներսում եղածները։ Շնորհակալություն այս հարցի նկատմամբ ձեր ուշադրության համար։ Նախագահ ԴՈՆԱԼԴ Ջ. ԹՐԱՄՓ»։
Բաց մի թողեք
Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի ավիաբազաների վրա հրթիռային և ԱԹՍ-ների արձակման կադրերը
Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը
10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել