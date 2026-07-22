22/07/2026

EU – Armenia

Եթե Եվրոպան hակամարտություն սկսի Մոսկվայի հետ, դա արդեն ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմ կլինի. Լավրով

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

«Ռուսաստանը չի պատրաստվում որևէ մեկի վրա հարձակվել, բայց եթե Եվրոպան հակամարտություն սկսի Մոսկվայի հետ, դա արդեն ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմ կլինի»:

Այս մասին հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը, փոխանցում է ՌԻԱ «Նովոստին»:

«Նա (ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը -խմբ.) շատ հստակ պատասխանել է, որ մենք (Ռուսաստանը -խմբ.) չենք պատրաստվում հարձակվել ոչ մեկի վրա, բայց եթե նրանք (Եվրոպան -խմբ.), հերթական անգամ հավաքելով ողջ Եվրոպան հայտնի դրոշների տակ, փորձեն հարձակվել մեզ վրա, դա արդեն ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմ կլինի»,- ասել է նա:

Մերձավոր Արևելքում շարունակվող ռազմական գործողությունները չեն համապատասխանում ո՛չ ԱՄՆ-ի, ո՛չ Իրանի շահերին, և Մոսկվան նույնպես ցանկանում է, որ դրանք դադարեցվեն, նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրով։

– Ամերիկացիները անմիջականորեն ներգրավված են Ռուսաստանում ուկրաինական զենքով թիրախավորման մեջ։

– Ռուբիոյի հետ կպարզաբանի Վաշինգտոնի տեսլականը Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով Թրամփի դիտողությունները արագ համաձայնագրի հնարավորության մասին։

– ԱՄՆ-ն դեռևս չի հրաժարվել Անքորիջում արված իր առաջարկներից։

– ՄԱԿ-ը «ոչ այնքան ազնիվ դեր» է խաղացել Սևծովյան նախաձեռնության մեջ. այն իրականացվել է միակողմանիորեն և Ուկրաինայի շահերից ելնելով։

– Սևծովյան նախաձեռնությունը վերսկսելու առաջարկներ չեն եղել։

– ԱՍԵԱՆ-ի երկրների մեծ մասը հասկանում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը ուկրաինական կարգավորման վերաբերյալ։

– Ռուսաստանը մտահոգված է Գերմանիայի կողմից միջուկային զենքին հասանելիություն ստանալու մտադրության մասին հաղորդագրություններից։

– Սաուդյան Արաբիան ԱՄՆ-ի թույլտվության կարիք չունի խաղաղ նպատակներով ուրան հարստացնելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիեւին անհրաժեշտ է միայն պատասխանատու որոշում կայացնել․ հայտարարություններ Կրեմլից

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բիձինա Իվանիշվիլիին մեղադրվել է «Ռուսաստանի ուղղորդմամբ Իրանին օժանդակելու» մեջ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում «նոր թեժ կետ կհայտնվի»

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com