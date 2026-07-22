«Ռուսաստանը չի պատրաստվում որևէ մեկի վրա հարձակվել, բայց եթե Եվրոպան հակամարտություն սկսի Մոսկվայի հետ, դա արդեն ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմ կլինի»:
Այս մասին հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը, փոխանցում է ՌԻԱ «Նովոստին»:
«Նա (ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը -խմբ.) շատ հստակ պատասխանել է, որ մենք (Ռուսաստանը -խմբ.) չենք պատրաստվում հարձակվել ոչ մեկի վրա, բայց եթե նրանք (Եվրոպան -խմբ.), հերթական անգամ հավաքելով ողջ Եվրոպան հայտնի դրոշների տակ, փորձեն հարձակվել մեզ վրա, դա արդեն ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմ կլինի»,- ասել է նա:
Մերձավոր Արևելքում շարունակվող ռազմական գործողությունները չեն համապատասխանում ո՛չ ԱՄՆ-ի, ո՛չ Իրանի շահերին, և Մոսկվան նույնպես ցանկանում է, որ դրանք դադարեցվեն, նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրով։
– Ամերիկացիները անմիջականորեն ներգրավված են Ռուսաստանում ուկրաինական զենքով թիրախավորման մեջ։
– Ռուբիոյի հետ կպարզաբանի Վաշինգտոնի տեսլականը Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով Թրամփի դիտողությունները արագ համաձայնագրի հնարավորության մասին։
– ԱՄՆ-ն դեռևս չի հրաժարվել Անքորիջում արված իր առաջարկներից։
– ՄԱԿ-ը «ոչ այնքան ազնիվ դեր» է խաղացել Սևծովյան նախաձեռնության մեջ. այն իրականացվել է միակողմանիորեն և Ուկրաինայի շահերից ելնելով։
– Սևծովյան նախաձեռնությունը վերսկսելու առաջարկներ չեն եղել։
– ԱՍԵԱՆ-ի երկրների մեծ մասը հասկանում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը ուկրաինական կարգավորման վերաբերյալ։
– Ռուսաստանը մտահոգված է Գերմանիայի կողմից միջուկային զենքին հասանելիություն ստանալու մտադրության մասին հաղորդագրություններից։
– Սաուդյան Արաբիան ԱՄՆ-ի թույլտվության կարիք չունի խաղաղ նպատակներով ուրան հարստացնելու համար։
Բաց մի թողեք
Կիեւին անհրաժեշտ է միայն պատասխանատու որոշում կայացնել․ հայտարարություններ Կրեմլից
Բիձինա Իվանիշվիլիին մեղադրվել է «Ռուսաստանի ուղղորդմամբ Իրանին օժանդակելու» մեջ
Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում «նոր թեժ կետ կհայտնվի»