22/07/2026

EU – Armenia

Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի ավիաբազաների վրա հրթիռային և ԱԹՍ-ների արձակման կադրերը

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

Իրանը հրապարակել է Հորդանանում ԱՄՆ-ի «Ֆեյսալ թագավոր» և «Արքայազն Հասան» ավիաբազաների վրա համատեղ հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի արձակման կադրերը։

Հարվածները հասցվել են «Նասր-2» գործողության 25-րդ ալիքի շրջանակներում։

Blog Image

Բաց մի թողեք

Ամեն անգամ, երբ Իրանը կրակ կբացի Հորմուզում որևէ նավի վրա, ԱՄՆ-ն կռմբակոծի և կոչնչացնի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան․ Թրամփ

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի ավիաբազաների վրա հրթիռային և ԱԹՍ-ների արձակման կադրերը

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Ամեն անգամ, երբ Իրանը կրակ կբացի Հորմուզում որևէ նավի վրա, ԱՄՆ-ն կռմբակոծի և կոչնչացնի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան․ Թրամփ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղվարդում բախվել են «Nissan» և կանչի վայր մեկնող շտապօգնության մեքենա․ Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծնվել է Ազատի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայող Պավլիկ Աբազյանի քույրը. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com