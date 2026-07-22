Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի ավիաբազաների վրա հրթիռային և ԱԹՍ-ների արձակման կադրերը

Իրանը հրապարակել է Հորդանանում ԱՄՆ-ի «Ֆեյսալ թագավոր» և «Արքայազն Հասան» ավիաբազաների վրա համատեղ հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի արձակման կադրերը։
Հարվածները հասցվել են «Նասր-2» գործողության 25-րդ ալիքի շրջանակներում։
Իրանը հրապարակել է Հորդանանում ԱՄՆ-ի «Ֆեյսալ թագավոր» և «Արքայազն Հասան» ավիաբազաների վրա համատեղ հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի արձակման կադրերը։
Հարվածները հասցվել են «Նասր-2» գործողության 25-րդ ալիքի շրջանակներում։
Բաց մի թողեք
Ամեն անգամ, երբ Իրանը կրակ կբացի Հորմուզում որևէ նավի վրա, ԱՄՆ-ն կռմբակոծի և կոչնչացնի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան․ Թրամփ
Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը
10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել