Ծնվել է Ազատի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայող Պավլիկ Աբազյանի քույրը. Լուսանկար

Ծնվել է 2023 թվականի հունվարի 19-ին Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայող Պավլիկ Աբազյանի քույրը, հայտնում է «Տավուշ մեդիա»-ն։
Ծնողները նրան անվանակոչել են Արփի։ Երեխայի ծնունդը նոր կյանք և նոր հույս է բերել Աբազյանների ընտանիք։
Պավլիկ Աբազյանը 19 տարեկան էր, զբաղվում էր սպորտով, բազմաթիվ հաղթանակներ ուներ և շրջապատում հայտնի էր որպես նպատակասլաց ու կենսասեր երիտասարդ։
Նա զոհվել է Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով, որը խլեց 15 զինծառայողի կյանք։
Բաց մի թողեք
Փաստորեն Վիգեն Ավետիսը նաև աբիժնիկ է․ շտապ պիտի փաստեր ներկայացնի կամ ողջ հանրությունը կիմանա, որ ստախոս է
Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ
Ֆրանսիան դառնում է Եվրոպայում առաջին երկիրը, որը պաշտոնապես արգելում է սոցիալական ցանցերը 15 տարեկանից փոքրերի համար