22/07/2026

EU – Armenia

Կիեւին անհրաժեշտ է միայն պատասխանատու որոշում կայացնել․ հայտարարություններ Կրեմլից

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

Ուկրաինայի զինված ուժերի նոր գլխավոր հրամանատարի նշանակումը, հավանաբար, ճակատում փոփոխությունների չի հանգեցնի, ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

– Կիեւին անհրաժեշտ է միայն պատասխանատու որոշում կայացնել՝ արագ դադարեցնելու ռազմական գործողությունները և անցնելու լուրջ բանակցությունների։

– Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակում տարածքային հարցի վերաբերյալ դիրքորոշումները, հավանաբար, հրապարակայնորեն չեն քննարկվի։

– Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցման համար Պուտինի կողմից երկու տարի առաջ հայտարարված պայմանները դեռևս ուժի մեջ են և լավ հայտնի են Կիեւին։

– Ռուսաստանը բարձր մակարդակով կմասնակցի ԱՄՆ-ում կայանալիք G20 գագաթնաժողովին։

– Պատժամիջոցների սահմանափակում չկա, ինչպես որ եվրոպացի քաղաքական գործիչների խելագարության սահմանափակում չկա։

– Մինչդեռ նախկինում ԵՄ պատժամիջոցները միայն անուղղակիորեն էին ազդում նրանց տնտեսությունների վրա, 21-րդ փաթեթի ընդունմամբ դրանք կհարվածեն նրանց ուղղակիորեն, ինչը շատ ավելի ցավոտ է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եթե Եվրոպան hակամարտություն սկսի Մոսկվայի հետ, դա արդեն ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմ կլինի. Լավրով

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բիձինա Իվանիշվիլիին մեղադրվել է «Ռուսաստանի ուղղորդմամբ Իրանին օժանդակելու» մեջ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում «նոր թեժ կետ կհայտնվի»

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com