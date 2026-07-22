Ուկրաինայի զինված ուժերի նոր գլխավոր հրամանատարի նշանակումը, հավանաբար, ճակատում փոփոխությունների չի հանգեցնի, ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
– Կիեւին անհրաժեշտ է միայն պատասխանատու որոշում կայացնել՝ արագ դադարեցնելու ռազմական գործողությունները և անցնելու լուրջ բանակցությունների։
– Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակում տարածքային հարցի վերաբերյալ դիրքորոշումները, հավանաբար, հրապարակայնորեն չեն քննարկվի։
– Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցման համար Պուտինի կողմից երկու տարի առաջ հայտարարված պայմանները դեռևս ուժի մեջ են և լավ հայտնի են Կիեւին։
– Ռուսաստանը բարձր մակարդակով կմասնակցի ԱՄՆ-ում կայանալիք G20 գագաթնաժողովին։
– Պատժամիջոցների սահմանափակում չկա, ինչպես որ եվրոպացի քաղաքական գործիչների խելագարության սահմանափակում չկա։
– Մինչդեռ նախկինում ԵՄ պատժամիջոցները միայն անուղղակիորեն էին ազդում նրանց տնտեսությունների վրա, 21-րդ փաթեթի ընդունմամբ դրանք կհարվածեն նրանց ուղղակիորեն, ինչը շատ ավելի ցավոտ է։
Բաց մի թողեք
Եթե Եվրոպան hակամարտություն սկսի Մոսկվայի հետ, դա արդեն ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմ կլինի. Լավրով
Բիձինա Իվանիշվիլիին մեղադրվել է «Ռուսաստանի ուղղորդմամբ Իրանին օժանդակելու» մեջ
Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում «նոր թեժ կետ կհայտնվի»