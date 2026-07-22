Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

Բարձրագույն դատական խորհուրդը կարգապահական նախազգուշացում է հայտարարել առաջին ատյանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին։
Նախազգուշացման պատճառ է դարձել այն փաստը, որ նա շուրջ մեկ տարի ձգձգել է դատական ակտի հրապարակումը, այսինքն՝ խախտել է օրենքով սահմանված ժամկետները։ Արդարադատության նախարարություն նրա դեմ բողոք էր ներկայացրել քաղաքացի Էդգար Ղազարյանը։ ԲԴԽ էր դիմել նաև արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։
Ֆարխոյանն ի պաշտպանություն իրեն հայտարարել է, որ արդարադատության նախարարության նշած ժամանակահատվածում ինքը ծանրաբեռնված է եղել աշխատանքով, ունեցել է 170 գործ և ֆիզիկապես չի կարողացել վերահսկել՝ արդյոք դատական ակտն ուղարկվել է քաղաքացուն։
Հիշեցնենք, որ Ֆարխոյանի վարույթում էին գտնվում մի շարք աղմկահարույց գործեր։ Մասնավորապես՝ ՀՀ երկրորդ նախագահի որդու՝ պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և այլոց գործերը։
Բաց մի թողեք
29-ամյա երիտասարդը կոտրել է դռան փականը և գողացել զոդման սարք, պտուտակահան, մալուխներ, աշխատանքային գործիքներ. Տեսանյութ
Գագիկ Ծառուկյանին ձեռնաշղթաներով կրկին բերեցին ՔԿ՝ հարցաքննության
Ձերբակալել են 17-ամյա տղայի