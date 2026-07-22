22/07/2026

EU – Armenia

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/07/2026

Բարձրագույն դատական խորհուրդը կարգապահական նախազգուշացում է հայտարարել առաջին ատյանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին։

Նախազգուշացման պատճառ է դարձել այն փաստը, որ նա շուրջ մեկ տարի ձգձգել է դատական ակտի հրապարակումը, այսինքն՝ խախտել է օրենքով սահմանված ժամկետները։ Արդարադատության նախարարություն նրա դեմ բողոք էր ներկայացրել քաղաքացի Էդգար Ղազարյանը։ ԲԴԽ էր դիմել նաև արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։

Ֆարխոյանն ի պաշտպանություն իրեն հայտարարել է, որ արդարադատության նախարարության նշած ժամանակահատվածում ինքը ծանրաբեռնված է եղել աշխատանքով, ունեցել է 170 գործ և ֆիզիկապես չի կարողացել վերահսկել՝ արդյոք դատական ակտն ուղարկվել է քաղաքացուն։

Հիշեցնենք, որ Ֆարխոյանի վարույթում էին գտնվում մի շարք աղմկահարույց գործեր։ Մասնավորապես՝ ՀՀ երկրորդ նախագահի որդու՝ պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և այլոց գործերը։

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են

Բաց մի թողեք

1 min read

29-ամյա երիտասարդը կոտրել է դռան փականը և գողացել զոդման սարք, պտուտակահան, մալուխներ, աշխատանքային գործիքներ. Տեսանյութ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին ձեռնաշղթաներով կրկին բերեցին ՔԿ՝ հարցաքննության

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Ձերբակալել են 17-ամյա տղայի

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com