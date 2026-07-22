Մասկը խոստացել է ԱԲ-ով «Ոդիսականի» իր սեփական տարբերակը ստեղծել. Լուսանկար

Միլիարդատեր Իլոն Մասկը խոստացել է արհեստական բանականությամբ «Ոդիսականի» իր սեփական տարբերակը ստեղծել։
Տեխնոլոգիական մագնատը երեքշաբթի երեկոյան X-ում կիսվել է իր նոր նախագծի մասին՝ վերահրապարակելով օգտատիրոջ կողմից Grok-ի՝ Հոմերոսի էպիկական պոեմից ոգեշնչված ու ստեղծված «Ոդիսականի» տեսարանի տեսանյութը։
«Մինչև այս տարվա ավարտը «Grok Imagine»-ը կնկարահանի «Ոդիսականի» լիամետրաժ ֆիլմ, որը պատմականորեն ճշգրիտ կլինի և հավատարիմ կլինի Հոմերոսի արվեստին», – գրել է Մասկը։
Բաց մի թողեք
Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը
10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել
Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել