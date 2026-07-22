22/07/2026

EU – Armenia

Մասկը խոստացել է ԱԲ-ով «Ոդիսականի» իր սեփական տարբերակը ստեղծել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

Միլիարդատեր Իլոն Մասկը խոստացել է արհեստական ​​բանականությամբ «Ոդիսականի» իր սեփական տարբերակը ստեղծել։

Տեխնոլոգիական մագնատը երեքշաբթի երեկոյան X-ում կիսվել է իր նոր նախագծի մասին՝ վերահրապարակելով օգտատիրոջ կողմից Grok-ի՝ Հոմերոսի էպիկական պոեմից ոգեշնչված ու ստեղծված «Ոդիսականի» տեսարանի տեսանյութը։

«Մինչև այս տարվա ավարտը «Grok Imagine»-ը կնկարահանի «Ոդիսականի» լիամետրաժ ֆիլմ, որը պատմականորեն ճշգրիտ կլինի և հավատարիմ կլինի Հոմերոսի արվեստին», – գրել է Մասկը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com