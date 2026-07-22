Մոսկվայի թռիչքների համար նոր կանոններ կլինեն. ինչ է նախատեսվում

«Ռոսավիացիան» (Դաշնային օդային տրանսպորտի գործակալությունը) սահմանափակել է քաղաքացիական ինքնաթիռների թռիչքի բարձրությունը Մոսկվայի օդանավակայանների մոտ և արգելել տարանցիկ թռիչքները այս օդային տարածքով:
Նոր կանոնները կարող են մեծացնել Մոսկվա մեկնող և ժամանող ուղևորների, ինչպես նաև նրանց թռիչքների տևողությունը, որոնց չվերթները այժմ ստիպված են շրջանցել մայրաքաղաքը, հաղորդում է «Կոմերսանտը»:
Մոսկվայի հանգույցային կառավարման գոտում թռիչքի առավելագույն բարձրությունը կրճատվել է մինչև 4900 մետր: Այս տարածքը ներառում է «Շերեմետևո», «Վնուկովո» և «Դոմոդեդովո» օդանավակայանները: Նախկինում ինքնաթիռները կարող էին մուտք գործել այնտեղ մինչև 8250-8550 մետր բարձրությունների վրա:
Նոր սահմանափակումների պատճառով Մոսկվայի օդանավակայաններ և օդանավակայաններից թռչող ինքնաթիռները կկարողանան հասնել իրենց տնտեսապես արդյունավետ թռիչքի բարձրությանը միայն Մոսկվայի օդային տարածքը լքելուց հետո: Ավելի ցածր բարձրություններում ինքնաթիռների արագությունն ավելի ցածր է, իսկ վառելիքի սպառումը՝ ավելի բարձր:
Ավիաընկերությունների աղբյուրները խառը գնահատականներ են տալիս նոր կանոնների ազդեցության վերաբերյալ: Որոշ գնահատականների համաձայն՝ թռիչքի տևողությունը կաճի 5-10 րոպեով, մինչդեռ մյուսները գնահատում են Մոսկվա կամ Մոսկվաից յուրաքանչյուր չվերթի նվազագույն աճը 15 րոպեով:
Ազդեցությունն ավելի զգալի կարող է լինել տարանցիկ չվերթների համար, որոնց այժմ արգելվում է հատել Մոսկվայի հանգույցային վերահսկողության շրջանը: Մասնագետները կարծում են, որ թռիչքը կբարձրացնի ճանապարհորդության ժամանակը առնվազն 20-30 րոպեով:
Հրապարակման աղբյուրները կարծում են, որ քիչ հավանական է, որ ավիաընկերությունները սկսեն զանգվածաբար չեղարկել նման երթուղիները: Նրանք կարծում են, որ փոխադրողները կկարողանան լրացուցիչ վառելիքի ծախսերը հաշվի առնել տոմսերի գների մեջ՝ առանց կտրուկ գների բարձրացման:
Օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալությունը (Ռոսավիացիա) բացատրել է միջոցառումների ներդրումը որպես թռիչքի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտություն: Թույլատրելի բարձրության նվազեցումը թույլ է տալիս ինքնաթիռներին ավելի արագ վայրէջք կատարել մոտակա օդանավակայանում սպառնալիքի դեպքում, մինչդեռ տարանցիկ արգելքը նվազեցնում է երթևեկության գերբեռնվածությունը Մոսկվայի տարածքում:
Օդային տարածքի օգտագործողներին ուղղված հրապարակված ծանուցման մեջ նշվում է, որ սահմանափակումները ուժի մեջ կմնան մինչև օգոստոսի 26-ը: Թերթի աղբյուրները, սակայն, կարծում են, որ սահմանափակումները կերկարաձգվեն:
Ընդհանուր առմամբ, ոլորտի ներկայացուցիչները նշում են, որ նոր կանոնակարգերի ազդեցությունն այժմ անհամեմատելի է այն ծախսերի հետ, որոնք ավիաընկերությունները կրում են Ռուսաստանի օդանավակայաններում օդային տարածքի ժամանակավոր փակման ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին
Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը
10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել