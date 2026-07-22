Նարեկ Կարապետյանը չի կալանավորվի, ԿԸՀ-ն մերժել է դատախազության կալանքի միջնորդությունը։
Նշենք, որ ավելի վաղ ԿԸՀ-ն Նարեկ Կարապետյանին զրկել էր անձեռնմխելիությունից: Ավելի ուշ քննարկվում էր Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան կալանավորելու հարցը: Մինչ այս պահը դեռեւս հայտնի չէ` քրեական վարույթը ինչին ա վերաբերում։
Բաց մի թողեք
Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար
29-ամյա երիտասարդը կոտրել է դռան փականը և գողացել զոդման սարք, պտուտակահան, մալուխներ, աշխատանքային գործիքներ. Տեսանյութ
Գագիկ Ծառուկյանին ձեռնաշղթաներով կրկին բերեցին ՔԿ՝ հարցաքննության