22/07/2026

EU – Armenia

Նարեկ Կարապետյանը չի կալանավորվի

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

Նարեկ Կարապետյանը չի կալանավորվի, ԿԸՀ-ն մերժել է դատախազության կալանքի միջնորդությունը։

Նշենք, որ ավելի վաղ ԿԸՀ-ն Նարեկ Կարապետյանին զրկել էր անձեռնմխելիությունից: Ավելի ուշ քննարկվում էր Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան կալանավորելու հարցը: Մինչ այս պահը դեռեւս հայտնի չէ` քրեական վարույթը ինչին ա վերաբերում։

Բաց մի թողեք

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

29-ամյա երիտասարդը կոտրել է դռան փականը և գողացել զոդման սարք, պտուտակահան, մալուխներ, աշխատանքային գործիքներ. Տեսանյութ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին ձեռնաշղթաներով կրկին բերեցին ՔԿ՝ հարցաքննության

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի ավիաբազաների վրա հրթիռային և ԱԹՍ-ների արձակման կադրերը

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Ամեն անգամ, երբ Իրանը կրակ կբացի Հորմուզում որևէ նավի վրա, ԱՄՆ-ն կռմբակոծի և կոչնչացնի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան․ Թրամփ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղվարդում բախվել են «Nissan» և կանչի վայր մեկնող շտապօգնության մեքենա․ Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծնվել է Ազատի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայող Պավլիկ Աբազյանի քույրը. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com