22/07/2026

EU – Armenia

29-ամյա երիտասարդը կոտրել է դռան փականը և գողացել զոդման սարք, պտուտակահան, մալուխներ, աշխատանքային գործիքներ. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 20-ին էջմիածին քաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում հայտնաբերել, գողության կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել Ծաղկունք գյուղի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդի։

ՆԳՆ Ոստիկանությունից հայտնում են՝ պարզվել է, որ նա նույն օրը՝ ժամը 7-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում, մուտքի դռան փականը կոտրելու եղանակով մտել է Արտիմետ գյուղի բնակչի՝ Էջմիածին-Երևան ճանապարհին գտնվող բնակարան և գողացել զոդման սարք, էլեկտրական պտուտակահան, մալուխներ և աշխատանքային այլ գործիքներ։

Տուժողից ընդունվել է հաղորդում։ 29-ամյա երիտասարդը կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է նախաքննական մարմին։

Բաց մի թողեք

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին ձեռնաշղթաներով կրկին բերեցին ՔԿ՝ հարցաքննության

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Ձերբակալել են 17-ամյա տղայի

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com