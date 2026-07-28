Գիշերը մոտ 400 անօդաչու թռչող սարք է թռել Մոսկվայի և հարակից շրջանների ուղղությամբ․ իրավիճակն՝ այս պահին

Հուլիսի 27-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 20:30-ից մինչև հուլիսի 28-ը, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 6:30-ը, Ուկրաինայի զինված ուժերը մոտ 400 անօդաչու թռչող սարք են ուղարկել Մոսկվայի և շրջակա շրջանների ուղղությամբ:
Այս մասին իր Max Messenger ալիքում հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։
«Ավելի քան 390 անօդաչու թռչում էր Մոսկվայի մարզի ուղղությամբ», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Սոբյանինի խոսքով՝ Մոսկվային մոտենալիս անմիջապես ոչնչացվել է 81 անօդաչու թռչող սարք: Սակայն ինքնաթիռների մեծ մասը չեզոքացվել է հետագա մոտեցումների ժամանակ։
Անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներից հետո Մոսկվայի երեք օդանավակայաններ՝ Վնուկովոն, Դոմոդեդովոն և Ժուկովսկին, ժամանակավորապես փոխել են իրենց աշխատանքային ժամերը: Նրանք ընդունել և ուղարկել են ինքնաթիռներ՝ համաձայնեցնելով համապատասխան մարմինների հետ: Դոմոդեդովոն և Վնուկովոն այժմ վերսկսել են բնականոն թռիչքային գործունեությունը:
Հուլիսի 28-ի գիշերը ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք է բախվել Մոսկվայի մարզի Չեխով քաղաքում գտնվող բազմահարկ բնակելի շենքի: Անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Վաուլովո գյուղի մասնավոր տանը, իսկ Դուբնա գյուղի ամառանոցը վնասվել է: Վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Դեպքի վայր են ժամանել շտապօգնության ծառայությունները։
Բաց մի թողեք
«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ
Զոհերի թիվն աճում է․ ՌԴ-ն զանգվածային հարձակման է ենթարկվել
«ԱՄՆ-ին թույլ չենք տա որոշել՝ երբ լինի պատերազմ, երբ՝ խաղաղություն». Իրանի ԱԳՆ