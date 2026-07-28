28/07/2026

EU – Armenia

Գիշերը մոտ 400 անօդաչու թռչող սարք է թռել Մոսկվայի և հարակից շրջանների ուղղությամբ․ իրավիճակն՝ այս պահին

infomitk@gmail.com 28/07/2026 1 min read

Հուլիսի 27-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 20:30-ից մինչև հուլիսի 28-ը, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 6:30-ը, Ուկրաինայի զինված ուժերը մոտ 400 անօդաչու թռչող սարք են ուղարկել Մոսկվայի և շրջակա շրջանների ուղղությամբ:

Այս մասին իր Max Messenger ալիքում հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։

«Ավելի քան 390 անօդաչու թռչում էր Մոսկվայի մարզի ուղղությամբ», – ասվում է հայտարարության մեջ։

Սոբյանինի խոսքով՝ Մոսկվային մոտենալիս անմիջապես ոչնչացվել է 81 անօդաչու թռչող սարք: Սակայն ինքնաթիռների մեծ մասը չեզոքացվել է հետագա մոտեցումների ժամանակ։

Անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներից հետո Մոսկվայի երեք օդանավակայաններ՝ Վնուկովոն, Դոմոդեդովոն և Ժուկովսկին, ժամանակավորապես փոխել են իրենց աշխատանքային ժամերը: Նրանք ընդունել և ուղարկել են ինքնաթիռներ՝ համաձայնեցնելով համապատասխան մարմինների հետ: Դոմոդեդովոն և Վնուկովոն այժմ վերսկսել են բնականոն թռիչքային գործունեությունը:

Հուլիսի 28-ի գիշերը ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք է բախվել Մոսկվայի մարզի Չեխով քաղաքում գտնվող բազմահարկ բնակելի շենքի: Անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Վաուլովո գյուղի մասնավոր տանը, իսկ Դուբնա գյուղի ամառանոցը վնասվել է: Վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Դեպքի վայր են ժամանել շտապօգնության ծառայությունները։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զոհերի թիվն աճում է․ ՌԴ-ն զանգվածային հարձակման է ենթարկվել

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«ԱՄՆ-ին թույլ չենք տա որոշել՝ երբ լինի պատերազմ, երբ՝ խաղաղություն». Իրանի ԱԳՆ

27/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

240 միլիոն դրամ՝ ՄԱԶԾ-ին. ոչ թե ՄԱԿ-ն է ֆինանսավորում ԱԺ-ին, այլ ԱԺ-ն՝ ՄԱԿ-ի ծրագիրը. ՔՊ սեմինարների հետքերով

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է սպասվում օգոստոսի 2-ին. կիրակի օրը կընտրեն ԱԺ նախագահ

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոտայքի մարզում թեժ իրավիճակ է. ովքեր կլինեն նոր համայնքապետերը

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիշերը մոտ 400 անօդաչու թռչող սարք է թռել Մոսկվայի և հարակից շրջանների ուղղությամբ․ իրավիճակն՝ այս պահին

28/07/2026 infomitk@gmail.com