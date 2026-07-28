28/07/2026

EU – Armenia

Դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության շրջանակում համայնքներին է վերադարձնում հանրային բարիքը․ դատախազություն․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 28/07/2026

Դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության շրջանակում համայնքներին է վերադարձնում հանրային բարիքը՝ տարիներ առաջ ապօրինի մասնավորեցված այգիները, պուրակները, զբոսայգիներն ու անտառային տարածքները:

Այս մասին հայտնում են  ՀՀ գլխավոր դատախազությունից։

Տարիներ շարունակ համայնքային բազմաթիվ այգիներ, զբոսայգիներ, պուրակներ ու անտառային տարածքներ օրենքի խախտմամբ տարբեր եղանակներով մասնավորեցվել են, որի հետևանքով նախկինում քաղաքացիների հասանելի կանաչ գոտիները դարձել են մասնավոր տարածքներ՝ խախտելով քաղաքացիների՝ բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքը:

Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, պետական և համայնքային շահերի պաշտպանության իր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում, վերջին 4 տարիներին հետևողական աշխատանք է տանում այդ տարածքները համայնքներին վերադարձնելու ուղղությամբ։

Դատախազության՝ հանրային բարիքը հանրությանը վերադարձնելու աշխատանքների նպատակը միայն իրավական արդարության վերականգնումը չէ։ Այն նաև հանրային տարածքների նկատմամբ յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքի վերականգնումն է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սամվել Կարապետյանը հայցադիմում է ներկայացրել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դեմ

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Երևանում, տղամարդ է ձերբակալվել 30-ամյա կնոջ նկատմամբ գործողություն կատարելու կասկածանքով

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծեծի են ենթարկել ՔՊ-ական Հայկ Կոնջորյանի եղբորը. Լուսանկար

27/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

240 միլիոն դրամ՝ ՄԱԶԾ-ին. ոչ թե ՄԱԿ-ն է ֆինանսավորում ԱԺ-ին, այլ ԱԺ-ն՝ ՄԱԿ-ի ծրագիրը. ՔՊ սեմինարների հետքերով

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է սպասվում օգոստոսի 2-ին. կիրակի օրը կընտրեն ԱԺ նախագահ

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոտայքի մարզում թեժ իրավիճակ է. ովքեր կլինեն նոր համայնքապետերը

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիշերը մոտ 400 անօդաչու թռչող սարք է թռել Մոսկվայի և հարակից շրջանների ուղղությամբ․ իրավիճակն՝ այս պահին

28/07/2026 infomitk@gmail.com