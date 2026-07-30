30/07/2026

EU – Armenia

Գորիսի համայնքապետ Առուշ Առուշանյանը չի ազատազրկվի

infomitk@gmail.com 30/07/2026

Գորիսի համայնքապետ Առուշ Առուշանյանը չի ազատազրկվի․ Վերաքննիչ դատարանը ևս մերժեց դատախազության բողոքը։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Հակակոռուպցիոն դատարանը՝ դատավոր Տիգրան Դավթյանի նախագահությամբ, մերժել էր Պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունը։

Հիշեցնենք, որ 2022 թվականին Առուշ Առուշանյանը մեկ դրվագով արդարացվել էր, իսկ մյուսով՝ դատապարտվել 1 տարի 6 ամիս ազատազրկման։

Հաշվի առնելով կալանքի տակ անցկացրած ժամանակը՝ վերջնական պատիժ էր սահմանվել 6 ամիս ազատազրկումը, որը պայմանականորեն չէր կիրառվել։ Բացի այդ, նա զրկվել էր 5 տարի ժամկետով ՏԻՄ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքեր են եղել Երևանի տարբեր հասցեներից գողություն արած մարդիկ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել իր հետ աշխատած նախկին պաշտոնյայի՝ Լիպարիտ Դրմեյանի դեմ

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Հերթական ձերբակալությունը Գյումրիում. բերման է ենթարկվել «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պատասխանատուն․ Լուսանկար

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com