ՀՀ-ն վիզային ռեժի՞մ է մտցնելու ՌԴ քաղաքացիների համար

Հայաստանը վիզային ռեժիմ կմտցնի Ռուսաստանի հետ՝ որպես երկրի եվրաինտեգրման հետագա առաջընթացի մաս։
Այս մասին հայտնել է «Իզվեստիա» թերթը՝ հղում անելով աղբյուրներին և փորձագետներին։
Ըստ թերթի՝ այս հարցը կարող է դառնալ ԵՄ-ի հետ Երևանի համագործակցությունը խորացնելու պայմաններից մեկը, քանի որ Բրյուսելը ձգտում է թեկնածու երկրների միգրացիոն քաղաքականությունը համապատասխանեցնել եվրոպական չափանիշներին։
Ինչպես նշում են հրապարակման հեղինակները, վիզային ռեժիմի հնարավոր ներդրումը կարող է բարդացնել երկու երկրների միջև քաղաքացիների տեղաշարժը և դառնալ Երևանի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունների ամենազգայուն հարցերից մեկը։
«Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմի ներդրումը հղի է Հայաստանի համար ծանր տնտեսական հետևանքներով, հաշվի առնելով, որ 2025 թվականին ռուսները կազմել են հանրապետության զբոսաշրջային հոսքի մոտ 40%-ը (ավելի քան 900,000 մարդ): «Ավելին, Ռուսաստանից ստացվող դրամական փոխանցումները, որոնք 2025 թվականին կազմել են 3,87 միլիարդ դոլար, կազմում են Հայաստանի ՀՆԱ-ի մեկ ութերորդը, և դրանց դադարեցումը կհարվածի արտարժույթի եկամուտներին», – գրում է «Իզվեստիա»-ն։
Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի արտաքին տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների ամբիոնի վարիչ Դմիտրի Սիդորովի խոսքով՝ Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ-ի հետ կապերի խզումը կզրկի Հայաստանին իր հիմնական արտահանման ավելի քան 90%-ից շուկայում, մինչդեռ շուկայական գներին անցումը կհանգեցնի գազի գների եռապատիկ աճի: Ռուսական ներդրումների դուրսբերումը կհանգեցնի փոխադարձ արձագանքի, որի արդյունքում եվրոպացի ներդրողները չեն կարողանա փոխհատուցել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզումից առաջացած բյուջետային կորուստները։
Հրապարակումը նշում է, որ Հայաստանի անդամակցությունը ԵՄ-ին և Ռուսաստանի հետ կապերի հնարավոր խզումը նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ կստեղծեն․
«Մոսկվան կկորցնի իր ռազմավարական հենարանը Կովկասում, և մեր Շիրակի ռազմաբազայի գործունեությունը կվտանգվի։ Վերջապես, վիզային ռեժիմի ներդրումն ու առևտրի կրճատումը կբարդացնեն լոգիստիկ շղթաները։ Հետևաբար, Մոսկվան նաև հետաքրքրված է Հայաստանի անդամակցությամբ ԵԱՏՄ-ին և նրա հետ սերտ հարաբերություններ պահպանելով»։
Բաց մի թողեք
ԽՍՀՄ դրոշներով երթի փորձ Բաքվում. 4 կոմունիստի դատապարտել են ազատազրկման. Լուսանկար
«Մուլտի գրուպ»-ի տարբեր ձեռնարկությունների աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացնում. Տեսանյութ
Իմ կարգի մարդը կարո՞ղ է նեղվել. Միքայելյանը՝ ԱԺ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու չընտրվելու մասին