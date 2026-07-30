Չենք հանդուրժում այլևս. Աննա Հակոբյանը պատմել է բռնության հերթական դեպքի և իրեն ուղարկված նամակի մասին

ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը շարունակում է ներկայացնել կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերն ու կոչ անում չհանդուրժել, պայքարել ընտանիքներում տիրող ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական և ֆինանսական բռնության դեմ:
Աննա Հակոբյանը հայտնել է, որ իր սկսած արշավի մեկնարկից ի վեր բռնության դեպքերի մասին բազմաթիվ նամակներ է ստանում: Նա ներկայացրել է Վանաձորի մի բնակչուհուց ստացած նամակը, որում կինը պատմել է, որ տարիներ շարունակ ենթարկվել է ամուսնու կողմից բռնության, բաժանվել, որից հետո կրկին ամուսինը դիմել է բռնության, ոստիկանությունը 2 անգամ տղամարդու նկատմամբ սահմանել է զսպման միջոց, որոնք վերջինս խախտել է և ամիսներ առաջ կնոջը ծեծի ենթարկել երկաթե ձողով:
Կնոջ պատմության համաձայն, ինքն ունեցել է բազմաթիվ վնասվածքներ, եղել Վանաձորի ԲԿ-ի վերակենդանացման բաժանմունքում, ենթարկվել վիրահատությունների, սակայն վստահ չէ, որ ամուսնու կողմից բռնության դեպքերը չեն շարունակվելու:
Այս կնոջ օրինակով Աննա Հակոբյանը հայտնել է, որ նմանատիպ դեպքերը բազմաթիվ են, դրանց մասին պետք է բարձրաձայնել ու սկսել պայքարը, չհանդուրժել:
Բաց մի թողեք
Հարյուրավոր միգրանտներ լողում են Մարոկկոյից դեպի Իսպանիայի Սեուտա տարածք
Նոր Հաճնի մուտքի մոտ վթարի հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխվածներից մեկը կյանքից հեռացել է․ Լուսանկար
Գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվել է խոր անկում