30/07/2026

EU – Armenia

Չենք հանդուրժում այլևս. Աննա Հակոբյանը պատմել է բռնության հերթական դեպքի և իրեն ուղարկված նամակի մասին

infomitk@gmail.com 30/07/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը շարունակում է ներկայացնել կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերն ու կոչ անում չհանդուրժել, պայքարել ընտանիքներում տիրող ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական և ֆինանսական բռնության դեմ:

Աննա Հակոբյանը հայտնել է, որ իր սկսած արշավի մեկնարկից ի վեր բռնության դեպքերի մասին բազմաթիվ նամակներ է ստանում: Նա ներկայացրել է Վանաձորի մի բնակչուհուց ստացած նամակը, որում կինը պատմել է, որ տարիներ շարունակ ենթարկվել է ամուսնու կողմից բռնության, բաժանվել, որից հետո կրկին ամուսինը դիմել է բռնության, ոստիկանությունը 2 անգամ տղամարդու նկատմամբ սահմանել է զսպման միջոց, որոնք վերջինս խախտել է և ամիսներ առաջ կնոջը ծեծի ենթարկել երկաթե ձողով:

Կնոջ պատմության համաձայն, ինքն ունեցել է բազմաթիվ վնասվածքներ, եղել Վանաձորի ԲԿ-ի վերակենդանացման բաժանմունքում, ենթարկվել վիրահատությունների, սակայն վստահ չէ, որ ամուսնու կողմից բռնության դեպքերը չեն շարունակվելու:

Այս կնոջ օրինակով Աննա Հակոբյանը հայտնել է, որ նմանատիպ դեպքերը բազմաթիվ են, դրանց մասին պետք է բարձրաձայնել ու սկսել պայքարը, չհանդուրժել:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարյուրավոր միգրանտներ լողում են Մարոկկոյից դեպի Իսպանիայի Սեուտա տարածք

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր Հաճնի մուտքի մոտ վթարի հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխվածներից մեկը կյանքից հեռացել է․ Լուսանկար

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվել է խոր անկում

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com