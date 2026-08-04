Երիտասարդ աղջիկն օրը ցերեկով հարձակման զոհ է դարձել Սասունցի Դավիթ կայարանի տարածքում. Տեսանյութն

Ամեն օր…բառացի ԱՄԵՆ Օր ականատես ենք իրավական բարդակի ու բեսպրեդելի։ Օր չկա , որ սրանց ոչ բարով կառավարման արդյունքում սենց բաների մասին չլսենք։
Երիտասարդ աղջիկն օրը ցերեկով հարձակման զոհ է դարձել Սասունցի Դավիթ կայարանի տարածքում։
Անհայտ անձը քաշքշել և հրել է նրան, գողացել դրամապանակը, իսկ համակարգիչը նետել է գետնին։
Հա, բայց ինչո՞ւ չհարձակվի, չթալանի ու կողոպտի։ «Իրական Հայաստանում» իրական հանցագործները դրսում են, իսկ իշխանության հետ քաղաքական անհամաձայնություն ունեցողները՝ բանտերում։
Հա, зато հանցագործությունն իրականացվել էր եվրոպական բոլոր «ստանդարտներին» համապատասխան։
Հա մեկել չմոռանաք, սաղ մեղավոր են նախկինները, ընդդիմությունը և ռուսները։
Գրել է Արման Աբովյանը
Տեսանյութն՝ այստեղ
Բաց մի թողեք
Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի
«Մարտի 1»-ի գործով մեղադրյալ, հանգուցյալ Հայկ Հարությունյանի վերաբերյալ նյութերը հանձնվել է դատարան
Վիճաբանություն է եղել Երևանի «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոնի զորակոչային բաժանմունքում