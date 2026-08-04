04/08/2026

EU – Armenia

Երիտասարդ աղջիկն օրը ցերեկով հարձակման զոհ է դարձել Սասունցի Դավիթ կայարանի տարածքում. Տեսանյութն

infomitk@gmail.com 04/08/2026

Ամեն օր…բառացի ԱՄԵՆ Օր ականատես ենք իրավական բարդակի ու բեսպրեդելի։ Օր չկա , որ սրանց ոչ բարով կառավարման արդյունքում սենց բաների մասին չլսենք։

Երիտասարդ աղջիկն օրը ցերեկով հարձակման զոհ է դարձել Սասունցի Դավիթ կայարանի տարածքում։

Անհայտ անձը քաշքշել և հրել է նրան, գողացել դրամապանակը, իսկ համակարգիչը նետել է գետնին։

Հա, բայց ինչո՞ւ չհարձակվի, չթալանի ու կողոպտի։ «Իրական Հայաստանում» իրական հանցագործները դրսում են, իսկ իշխանության հետ քաղաքական անհամաձայնություն ունեցողները՝ բանտերում։

Հա, зато հանցագործությունն իրականացվել էր եվրոպական բոլոր «ստանդարտներին» համապատասխան։

Հա մեկել չմոռանաք, սաղ մեղավոր են նախկինները, ընդդիմությունը և ռուսները։

Գրել է Արման Աբովյանը

Տեսանյութն՝ այստեղ

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մարտի 1»-ի գործով մեղադրյալ, հանգուցյալ Հայկ Հարությունյանի վերաբերյալ նյութերը հանձնվել է դատարան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն է եղել Երևանի «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոնի զորակոչային բաժանմունքում

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com