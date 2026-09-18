18/09/2026

EU – Armenia

Խորհրդարանական ընտրություններ ՌԴ-ում․ ԱԹՍ-ի հարձակման պատճառով Սոչիի տեղամասերը ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց գործունեությունը

infomitk@gmail.com 18/09/2026 1 min read

Ռուսաստանի Դաշնության Սոչիի քաղաքապետ Անդրեյ Պրոշունինի խոսքով՝ անօդաչու թռչող սարքի հարձակման պատճառով տեղի ընտրատեղամասերը ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։

Ընտրական հանձնաժողովի անդամները, դիտորդները և ընտրողները տեղափոխվել են ապաստարաններ։

Ընտրատեղամասերը կվերսկսեն իրենց գործունեությունը արտակարգ իրավիճակի ազդանշանի վերացումից հետո։ Սոչիի բնակիչներին և այցելուներին կոչ է արվում մնալ ապաստարաններում մինչև պաշտոնական հաստատումը։

Ռուսաստանի Դաշնությունում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 18-20-ը։ Դիտորդների թվում են ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի և ԲՐԻԿՍ-ի 12 միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիան և Իսրայելը «քարկոծում» են միմյանց․ Անկարան դիմել է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետք է որոշեմ՝ ոչնչացնե՞լ Իրանը, թե՞ ոչ․ Թրամփ

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագավորը գուժել է աղետի մասին

18/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը դիմել է Ադրբեջանի ՄԻՊ-ին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան և Իսրայելը «քարկոծում» են միմյանց․ Անկարան դիմել է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում. Լուսանկար

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը և բարձրաստիճան հոգևորականները նիստին չեն ներկայանա

18/09/2026 infomitk@gmail.com