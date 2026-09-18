Խորհրդարանական ընտրություններ ՌԴ-ում․ ԱԹՍ-ի հարձակման պատճառով Սոչիի տեղամասերը ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց գործունեությունը

Ռուսաստանի Դաշնության Սոչիի քաղաքապետ Անդրեյ Պրոշունինի խոսքով՝ անօդաչու թռչող սարքի հարձակման պատճառով տեղի ընտրատեղամասերը ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։
Ընտրական հանձնաժողովի անդամները, դիտորդները և ընտրողները տեղափոխվել են ապաստարաններ։
Ընտրատեղամասերը կվերսկսեն իրենց գործունեությունը արտակարգ իրավիճակի ազդանշանի վերացումից հետո։ Սոչիի բնակիչներին և այցելուներին կոչ է արվում մնալ ապաստարաններում մինչև պաշտոնական հաստատումը։
Ռուսաստանի Դաշնությունում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 18-20-ը։ Դիտորդների թվում են ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի և ԲՐԻԿՍ-ի 12 միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։
Բաց մի թողեք
Թուրքիան և Իսրայելը «քարկոծում» են միմյանց․ Անկարան դիմել է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին
Պետք է որոշեմ՝ ոչնչացնե՞լ Իրանը, թե՞ ոչ․ Թրամփ
Թագավորը գուժել է աղետի մասին