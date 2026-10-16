Մակրոնը ԵՄ առաջնորդներին զգուշացնում է՝ մինչև տարեվերջ պետք է համաձայնության գալ բյուջեի շուրջ

Ֆրանսիայի նախագահը գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ հունվարից սկսած՝ համաձայնագիր կնքելու համար քաղաքական հնարավորություն այլևս չի լինի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ԵՄ մյուս առաջնորդներին զգուշացրել է, որ նրանք պետք է մինչև տարեվերջ համաձայնության գան միության յոթնամյա բյուջեի շուրջ, քանի որ դրանից հետո դա քաղաքական առումով չափազանց դժվար կլինի։ Այս մասին հայտնել են չորս եվրոպացի դիվանագետներ։
Նրա խոսքերը մեծացնում են ԵՄ-ի վրա գործադրվող ճնշումը՝ առաջիկա շաբաթների ընթացքում հաղթահարելու առկա լուրջ տարաձայնությունները։
Զրույցի մանրամասներին ծանոթ դիվանագետների փոխանցմամբ՝ հինգշաբթի երեկոյան կայացած փակ քննարկման ժամանակ Մակրոնն ասել է, որ 2027 թվականի ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին մոտ ժամանակահատվածում ինքը չի ունենա համաձայնագիրը ստորագրելու քաղաքական մանդատ։
Դիվանագետներից մեկի խոսքով՝ Մակրոնը նշել է, որ «հունվարից սկսած՝ համաձայնագիր կնքելու համար քաղաքական հնարավորություն այլևս չի լինի»։
ԵՄ անդամ 27 երկրների կառավարությունների միջև տարաձայնություններ կան 2028-2034 թվականների բյուջեի ընդհանուր ծավալի շուրջ։ Բրյուսելում հավաքված առաջնորդները քննարկում են Իռլանդիայի առաջարկած ծրագիրը, որը նախատեսում է Եվրահանձնաժողովի՝ մոտ 2 տրիլիոն եվրո կազմող առաջարկից կրճատել 159 միլիարդ եվրո (ընթացիկ գներով)։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ճնշում է գործադրում առաջնորդների վրա՝ դեկտեմբերին կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ բանակցությունները ավարտելու համար՝ նախքան 2027 թվականին Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում կայանալիք ընտրությունները կարող են խափանել բանակցությունները, սակայն որոշ կառավարություններ և ԵՄ պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ նման ժամկետը շատ անիրատեսական է։
ԵՄ դիվանագետներից մեկը Մակրոնի միջամտությունը որակել է որպես Կոստային դեկտեմբերյան վերջնաժամկետում աջակցելու սպառնալիք։ «ԵՄ-ն անկառավարելի կլինի, եթե հաշվի առնենք բոլոր տեղական ընտրությունները», – հավելել են նրանք։
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենը, որը առաջատար է Մակրոնին փոխարինելու հարցումներում, խոստացել է կիսով չափ կրճատել Ֆրանսիայի ԵՄ բյուջե կատարվող ներդրումները, եթե նա գա իշխանության։
Չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լը Պենը մեղադրել է ԵՄ-ին բանակցությունները արագացնելու մեջ՝ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջնորդին ձայնի իրավունք տալը կանխելու համար։
Մի քանի առաջնորդներ պատրաստ չեն պահպանել տարեվերջյան վերջնաժամկետը՝ վախենալով, որ ժամանակի ճնշումը կխաթարի իրենց լծակները բանակցություններում։
«Մենք չենք ստորագրի մեզ համար ոչ օգտակար համաձայնագիր՝ միայն վերջնաժամկետը պահպանելու համար», – չորեքշաբթի օրը երկրի խորհրդարանում ասել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։ «Մենք համաձայնագիր կստորագրենք միայն այն ժամանակ, երբ այն հարմար լինի Իտալիայի համար»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը հաջորդը չինական քիմիական նյութերի և մեքենաների սահմանափակումներ է դիտարկում
Եվրոպայում Թրամփի ցնցող գործոնը մարում է
ԱՄՆ զորքերի կրճատումը Եվրոպայի համար «խնդիր չի առաջացնի»