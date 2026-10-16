ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կհանդիպեն Սև ծովում նավերի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների վերաբերյալ

Հյուսիսատլանտյան խորհուրդը բանակցություններ կանցկացնի՝ քննարկելու տարածաշրջանում անօդաչու թռչող սարքերի կողմից բեռնատար նավերի հարվածներից հետո ստեղծված ճգնաժամը, հայտարարել է Ռումինիայի նախագահ Նիկուշոր Դանը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ճգնաժամային հանդիպում կանցկացնեն՝ քննարկելու, թե ինչպես արձագանքել Սև ծովում բեռնատար նավերի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներին, հայտարարել է Ռումինիայի նախագահ Նիկուշոր Դանը։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ռումինիայի տարածքային ջրերում կամ դրանց մոտակայքում երկու քիմիական տանկեր են հարվածվել օդային անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, սակայն «դեռ վաղ է» վստահաբար ասել, թե արդյոք հարձակումների հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, հավելել է Դանը։
Դանը ելույթ է ունեցել Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովի շրջանակներում, որտեղ նա խոսել է Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ վերջին միջադեպերի մասին։
«Գլխավոր քարտուղարը հայտնել է դաշինքի համերաշխությունը, և կլինի Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստ, որի ժամանակ կքննարկվի Սև ծովի շուրջ ստեղծված ամբողջ իրավիճակը», – ասել է Դանը։ «Իհարկե, եզրակացությունն այն է, որ բոլոր հիբրիդային հարձակումները փորձում են նվազեցնել մեր աջակցությունը Ուկրաինային։ Մենք կշարունակենք աջակցել», – ասաց նա։
Դանը հայտնեց, որ հարձակումներին արձագանքելու տարբերակների շարքում ներկայումս չի քննարկվում ՆԱՏՕ-ի հավաքական պաշտպանության մասին դրույթի՝ 5-րդ հոդվածի կիրառումը։ Նա նաև նշեց, որ Ռումինիան չի խնդրել գործի դնել 4-րդ հոդվածը՝ արտակարգ դրույթը, որը նախատեսում է խորհրդակցություններ ռազմական հարցերի շուրջ, երբ վտանգված է անդամ երկրներից որևէ մեկի անվտանգությունը։
Փրկարարները որոնում են անձնակազմի յոթ անդամների, որոնք անհետ կորել են այն բանից հետո, երբ ռումինական տարածքային ջրերում կամ դրանց մերձակայքում անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են քիմիական նյութեր տեղափոխող երկու լցանավի։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում անօդաչու սարքերը հարվածել են առնվազն ևս հինգ բեռնատար նավի՝ Ռումինիայի և Բուլղարիայի (երկուսն էլ՝ ՆԱՏՕ-ի անդամներ) մերձակայքում, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 23 նավաստի։
Դանի խոսքով՝ Ռումինիայի բանակի և հետախուզական ծառայությունների քննչական խմբերը փորձում են պարզել, թե ինչն է հանգեցրել նավերի վրա անօդաչու սարքերի վերջին հարձակումներին։
Մայիսին, երբ ռուսական անօդաչու սարքն ընկել էր Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ գտնվող բնակելի շենքի վրա, Ռումինիան ՆԱՏՕ-ից խնդրել էր տրամադրել սարքավորումներ, այդ թվում՝ մասնագիտացված ռադարներ, ինչպես նաև խնդրել էր արագացնել դրանց մատակարարումը։
Դանը ակնարկեց, որ այս անգամ ևս Ռումինիան, հավանաբար, դաշնակիցներից կխնդրի լրացուցիչ սարքավորումներ։ «Օպերատիվ մակարդակում մենք հայտնվել ենք նույն իրավիճակում, ինչ նախկինում… Ուկրաինայի հետ սահմանին՝ Դանուբ գետի հատվածում, — ասաց Դանը։ — Այն ժամանակ մենք դիմեցինք ՆԱՏՕ-ին, և մեր դաշնակիցներից մի քանիսը՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Իտալիան, Սլովակիան և Պորտուգալիան, մեզ որոշակի սարքավորումներ տրամադրեցին։ Այժմ մենք նույն իրավիճակում ենք, սակայն մյուս սահմանին՝ Սև ծովի հատվածում»։
Դանի և Ռադևի հետ հանդիպումից հետո ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Ռյուտեն հայտարարեց, որ դաշինքն արդեն իսկ ուժեղացրել է «անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի կարողությունները» իր արևելյան թևում։ «ՆԱՏՕ-ն կշարունակի սերտորեն համագործակցել Սև ծովի տարածաշրջանում գտնվող դաշնակիցների հետ՝ ըստ անհրաժեշտության ճշգրտելով զսպման և պաշտպանության մեր դիրքորոշումը», — գրել է նա X-ում։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան ճնշում է գործադրում Խորվաթիայի վրա՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացի շրջանակներում Չեռնոգորիայի հետ երկկողմ վեճերը լուծելու համար
Արդյո՞ք պաշտպանությունը առաջնահերթություն է. առաջնորդները քննարկում են այս հարցը ԵՄ բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (ԲՖՇ) շուրջ առաջին բանակցություններում
«Ոչ մի տրամաբանություն». Ֆինլանդիան քննադատում է Թրամփին՝ Ուկրաինայի դեմ Պուտինի կողմն անցնելու համար