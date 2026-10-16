Սենատորները պահանջում են հետաքննել Ուկրաինայում արբանյակային կապի խափանումները

Սենատորների երկկուսակցական խումբը դիմել է Պենտագոնի գլխավոր տեսուչին՝ պահանջելով հետաքննել Ուկրաինայում արբանյակային կապի և հետախուզական տվյալների փոխանակման հետ կապված խափանումները։
Դիմումը ստորագրողների թվում են եղել դեմոկրատ Ջին Շահինը, հանրապետականներ Թոմ Թիլիսը, Սյուզան Քոլինզը, Լիզա Մուրկովսկին և Ջոն Քորնինը։
Օրենսդիրները ցանկանում են պարզել «Starshield»-ի՝ SpaceX ընկերության ռազմական արբանյակային ծառայության շրջանակներում սահմանափակումների հանգամանքները, ինչպես նաև ԱՄՆ վարչակազմի կամ բուն ընկերության հնարավոր դերակատարումը դրանցում։ Ըստ տեղեկությունների՝ դեռ հետախուզական տվյալների միտումնավոր թաքցման որևէ ապացույց չկա։
Սենատորները խնդրել են ստուգման նախնական արդյունքները ներկայացնել ոչ ուշ, քան նոյեմբերի 1-ը։
Բաց մի թողեք
Բելգիան մտադիր է մինչև 2026 թվականի վերջ Ուկրաինային 10 F-16 կործանիչ փոխանցել
300 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվ են սառեցրել
Վաշինգտոնը Կիեւին գործարք է առաջարկել Starlink-ի դիմաց․ WSJ