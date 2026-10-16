16/10/2026

EU – Armenia

Սենատորները պահանջում են հետաքննել Ուկրաինայում արբանյակային կապի խափանումները

infomitk@gmail.com 16/10/2026 1 min read

Սենատորների երկկուսակցական խումբը դիմել է Պենտագոնի գլխավոր տեսուչին՝ պահանջելով հետաքննել Ուկրաինայում արբանյակային կապի և հետախուզական տվյալների փոխանակման հետ կապված խափանումները։

Դիմումը ստորագրողների թվում են եղել դեմոկրատ Ջին Շահինը, հանրապետականներ Թոմ Թիլիսը, Սյուզան Քոլինզը, Լիզա Մուրկովսկին և Ջոն Քորնինը։

Օրենսդիրները ցանկանում են պարզել «Starshield»-ի՝ SpaceX ընկերության ռազմական արբանյակային ծառայության շրջանակներում սահմանափակումների հանգամանքները, ինչպես նաև ԱՄՆ վարչակազմի կամ բուն ընկերության հնարավոր դերակատարումը դրանցում։ Ըստ տեղեկությունների՝ դեռ հետախուզական տվյալների միտումնավոր թաքցման որևէ ապացույց չկա։

Սենատորները խնդրել են ստուգման նախնական արդյունքները ներկայացնել ոչ ուշ, քան նոյեմբերի 1-ը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելգիան մտադիր է մինչև 2026 թվականի վերջ Ուկրաինային 10 F-16 կործանիչ փոխանցել

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

300 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվ են սառեցրել

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնը Կիեւին գործարք է առաջարկել Starlink-ի դիմաց․ WSJ

16/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալիևը Ալեն Սիմոնյանի դիտողությունը կընդունի՞, կվերանայի՞ իր վարքը, հազիվ թե

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահի հետ. Լուսանկար

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգիան մտադիր է մինչև 2026 թվականի վերջ Ուկրաինային 10 F-16 կործանիչ փոխանցել

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

300 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվ են սառեցրել

16/10/2026 infomitk@gmail.com