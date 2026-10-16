16/10/2026

EU – Armenia

Բելգիան մտադիր է մինչև 2026 թվականի վերջ Ուկրաինային 10 F-16 կործանիչ փոխանցել

infomitk@gmail.com 16/10/2026 1 min read

Բելգիան մտադիր է մինչև 2026 թվականի վերջ Ուկրաինային 10 F-16 կործանիչ փոխանցել։

Այս մասին հայտարարել է Բելգիայի վարչապետ Բարտ Դե Վևերը՝ Բրյուսելում ԵՄ գագաթնաժողովի շրջանակում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո։

«Ուկրաինան մարտունակ կործանիչների կարիք ունի, և մենք կարող ենք մեր ներդրումն ունենալ։ Այս տարի մենք կփոխանցենք 10 ինքնաթիռ»,- Դե Վևերի խոսքերը մեջբերում է Belga-ն։

Բելգիայի վարչապետը նշել է, որ ռազմական տեխնիկայի փոխանցման ժամանակացույցը հետաձգվել է Բելգիա ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարումների ուշացման պատճառով։ Այդ ինքնաթիռները պետք է փոխարինեն երկրի զինված ուժերի սպառազինության մեջ գտնվող F-16 կործանիչներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

300 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվ են սառեցրել

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնը Կիեւին գործարք է առաջարկել Starlink-ի դիմաց․ WSJ

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենատորները պահանջում են հետաքննել Ուկրաինայում արբանյակային կապի խափանումները

16/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալիևը Ալեն Սիմոնյանի դիտողությունը կընդունի՞, կվերանայի՞ իր վարքը, հազիվ թե

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահի հետ. Լուսանկար

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգիան մտադիր է մինչև 2026 թվականի վերջ Ուկրաինային 10 F-16 կործանիչ փոխանցել

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

300 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվ են սառեցրել

16/10/2026 infomitk@gmail.com