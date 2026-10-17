Բռնի բախումներ Ֆրանսիայում. ուսանողական բողոքի ակցիաներին միանում են նոր խմբեր

Ուսանողները, ֆերմերները և «Դեղին բաճկոնավորների» շարժման մասնակիցները դուրս են գալիս փողոց՝ կոչ անելով «միավորել պայքարը»։
ՓԱՐԻԶ — Շաբաթ օրը Ֆրանսիայում տեղի ունեցած համազգային բողոքի ակցիաներն ուղեկցվել են ցուցարարների և ոստիկանության միջև բռնի բախումներով։ Ակնկալվում է, որ երկրով մեկ երթերին կմասնակցի մի քանի հարյուր հազար մարդ։
Լրատվամիջոցները հաղորդում են միջադեպերի մասին երկրի խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում՝ Լիոնում, Բորդոյում, Մարսելում և Փարիզում։ Մայրաքաղաքի Հանրապետության հրապարակում (Place de la République) տասնյակ անկարգություն հրահրողներ բախվել են իրավապահների հետ։ Այստեղ հավաքված էին նաև մեծ թվով այլ ցուցարարներ՝ մասնակցելու թույլատրված երթին, որը մեկնարկել էր Փարիզի կենտրոնական հրապարակից։
Կադրերում երևում է, թե ինչպես է Լիոնի Բելկուր հրապարակում (Place Bellecour) բռնկվել զբոսաշրջային գրասենյակի շենքը։ Մարսելում վանդալիզմի է ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունքը, իսկ մի խումբ «անկարգություն հրահրողներ» մուտք են գործել քաղաքապետարան, հայտնել է քաղաքապետ Բենուա Պայանը։
Նա BFMTV-ին ասել է, որ «վնասը, օբյեկտիվորեն, բավականին սահմանափակ է եղել», թեև վանդալիզմի այդ գործողությունն «անընդունելի» է։ Իշխանությունների տվյալներով՝ թիրախում է հայտնվել նաև Փարիզում գտնվող աջակողմյան CNews հեռուստաալիքի գլխամասային գրասենյակը։
Ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսի գրասենյակը լրագրողներին հայտնել է, որ մինչև կեսօր երկրում արդեն իսկ ձերբակալվել է ավելի քան 160 մարդ։
Ուսանողները, ֆերմերները, «Դեղին բաճկոնավորների» շարժման անդամները և այլ խմբեր շաբաթ օրը պատրաստվում էին դուրս գալ փողոց՝ «պայքարների միավորման» շրջանակներում՝ բողոքելով կյանքի թանկացման, աշխատավարձերի դանդաղ աճի և կառավարության հետ ունեցած խորը տարաձայնությունների դեմ։
Ուրբաթ օրը Նունյեսը հայտարարել էր, որ կառավարությունը «բավականին մեծ թվով մասնակիցներ» է ակնկալում։
Շաբաթ օրը տեղի ունեցող ցույցերը սկիզբ են առել ուսանողական բողոքի ակցիաներից, որոնք մեկնարկել էին անցյալ ամիս՝ ուսումնական հաստատությունների շրջափակումներով և ավելի լավ ուսումնական պայմանների, ուսուցիչների թվի ավելացման ու ֆինանսավորման բարձրացման պահանջներով։ Այդ ժամանակից ի վեր շարժումը տարածվել է ամբողջ երկրով մեկ՝ վերածվելով քաղաքական խնդրի, քանի որ թափ է հավաքում հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։
Կառավարությունը դժվարանում է հաղթահարել ճգնաժամը, որը վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն բնորոշել է որպես «քաղաքային բռնություն»։ Իշխանությունները հույս ունեն, որ ուսանողական շարժումը կթուլանա՝ կապված ուրբաթ երեկոյան մեկնարկած երկշաբաթյա դպրոցական արձակուրդների հետ։
«Այս շարժմանը մեծապես ներգրավված են ծայրահեղ ձախ ուժերը, որոնց նպատակը միայն անկարգություններ հրահրելն է», — շաբաթ օրը հայտնել են Նունյեսի գրասենյակից՝ հավելելով, որ նախարարը տեղական պրեֆեկտներին և ոստիկանական ուժերին կրկին հանձնարարել է գործել «առավելագույն վճռականությամբ»։
Կառավարությունը պաշտպանել է ուսանողական բողոքի ցույցերին իրավապահ մարմինների արձագանքը՝ չնայած ոստիկանության կողմից բռնության բազմաթիվ մեղադրանքներին, այդ թվում՝ միջադեպերին, որոնց արդյունքում մեկ դեռահաս կտրեց ձեռքը, իսկ մյուսը՝ կուրացավ մեկ աչքից: Նունյեսը նշել է, որ «շոկային նռնակների» օգտագործումը թույլատրվել է շաբաթ օրը՝ ուսանողների դեմ դրանց օգտագործման ժամանակավոր արգելքից հետո։
Մինչ ծայրահեղ ձախակողմյան նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը աջակցում է բողոքի ցույցերին, ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Ջորդան Բարդելլան խոստացել է աջակցել ոստիկանությանը։
Մելանշոնը քննադատել է լրատվամիջոցներին՝ միայն բռնի բախումները ցուցադրելու համար, մինչդեռ «ամեն ինչ ընթանում է խաղաղ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հանգիստ մասնակցում են»։
Այնուամենայնիվ, Բարդելլան շաբաթ օրը հայտարարել է, որ բողոքի ցույցերը կազմված են միայն «քաոսի մասնագետներից»՝ հավելելով. «Ինչպես ասացինք, աշխատող Ֆրանսիան, որը ամբողջությամբ կրում է գնաճի և կենսապահովման ծախսերի հետ կապված պայքարի ծանրությունը, այսօր փողոց դուրս չեկավ»։
Շաբաթ օրը ոստիկանությունն ու բողոքի ցույցերը բախվել են նաև այլ եվրոպական երկրներում: Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում կոռուպցիայի և գործազրկության դեմ ուսանողների կողմից կազմակերպված բողոքի ցույցը, ըստ հաղորդումների, վերածվել է բռնության, ինչպես նաև Բրյուսելում տեղի ունեցած մեկ այլ բողոքի ցույց։
Բաց մի թողեք
Իռլանդիան ևս մեկ հարված է հասցնում EU Inc-ի աշխատողների իրավունքներին
Լագարդի գրքի հրապարակումը հարցեր է առաջացնում ԵԿԲ-ի էթիկայի չափանիշների վերաբերյալ
Ինչպես են ՌԴ-ում, Չինաստանում, Բելառուսում եւ Հայաստանում սահմանափակում արվեստագետների խոսքը