Իռլանդիան ևս մեկ հարված է հասցնում EU Inc-ի աշխատողների իրավունքներին

Խորհրդի նախագծում ուրվագծվում է «համաորոշման» կանոնները պաշտպանելու ընտրողական մեխանիզմ
Իռլանդական Խորհրդի նախագահությունը առաջարկել է փոխզիջում՝ EU Inc-ի ներքո աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ երկարատև վեճը լուծելու համար, ըստ զեկուցողի կողմից ձեռք բերված նոր նախագծի։
Որոշ կառավարություններ վախենում են, որ նախագիծը, որը նպատակ ունի ստեղծել ԵՄ-ի մասշտաբով ընկերություններ հիմնելու շրջանակ, կարող է թույլ տալ ընկերություններին շրջանցել իրենց «համաորոշման» կանոնները, որոնք որոշ աշխատակիցներին իրավունք են տալիս իրենց ընկերությունների կառավարման հարցում։
Ուրբաթ օրվա նոր տեքստում ուրվագծվում է «մեխանիզմ», որին կարող են մասնակցել այս երկրները։
EU Inc ընկերությունը կբախվի երկու տարբերակի, եթե այդպիսի երկրում աշխատանքի ընդունի բավարար թվով աշխատողներ՝ «համաորոշման» կանոնները գործարկելու համար։
Այն կարող է կամ ստեղծել դուստր ձեռնարկություն՝ այդ իրավունքները տրամադրելով իր աշխատողներին այդ երկրում, կամ ինքն էլ տրամադրել այդ իրավունքները այդ աշխատողներին։
Այս մեխանիզմին միացող երկրները պետք է նաև համոզվեն, որ աշխատողները կկարողանան իրականացնել իրենց իրավունքները այն երկրում, որտեղ նրանք աշխատում են։
Բաց մի թողեք
Լագարդի գրքի հրապարակումը հարցեր է առաջացնում ԵԿԲ-ի էթիկայի չափանիշների վերաբերյալ
Բռնի բախումներ Ֆրանսիայում. ուսանողական բողոքի ակցիաներին միանում են նոր խմբեր
Ինչպես են ՌԴ-ում, Չինաստանում, Բելառուսում եւ Հայաստանում սահմանափակում արվեստագետների խոսքը