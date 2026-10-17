18/10/2026

EU – Armenia

Իռլանդիան ևս մեկ հարված է հասցնում EU Inc-ի աշխատողների իրավունքներին

infomitk@gmail.com 17/10/2026 1 min read

Խորհրդի նախագծում ուրվագծվում է «համաորոշման» կանոնները պաշտպանելու ընտրողական մեխանիզմ

Իռլանդական Խորհրդի նախագահությունը առաջարկել է փոխզիջում՝ EU Inc-ի ներքո աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ երկարատև վեճը լուծելու համար, ըստ զեկուցողի կողմից ձեռք բերված նոր նախագծի։

Որոշ կառավարություններ վախենում են, որ նախագիծը, որը նպատակ ունի ստեղծել ԵՄ-ի մասշտաբով ընկերություններ հիմնելու շրջանակ, կարող է թույլ տալ ընկերություններին շրջանցել իրենց «համաորոշման» կանոնները, որոնք որոշ աշխատակիցներին իրավունք են տալիս իրենց ընկերությունների կառավարման հարցում։

Ուրբաթ օրվա նոր տեքստում ուրվագծվում է «մեխանիզմ», որին կարող են մասնակցել այս երկրները։

EU Inc ընկերությունը կբախվի երկու տարբերակի, եթե այդպիսի երկրում աշխատանքի ընդունի բավարար թվով աշխատողներ՝ «համաորոշման» կանոնները գործարկելու համար։

Այն կարող է կամ ստեղծել դուստր ձեռնարկություն՝ այդ իրավունքները տրամադրելով իր աշխատողներին այդ երկրում, կամ ինքն էլ տրամադրել այդ իրավունքները այդ աշխատողներին։

Այս մեխանիզմին միացող երկրները պետք է նաև համոզվեն, որ աշխատողները կկարողանան իրականացնել իրենց իրավունքները այն երկրում, որտեղ նրանք աշխատում են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լագարդի գրքի հրապարակումը հարցեր է առաջացնում ԵԿԲ-ի էթիկայի չափանիշների վերաբերյալ

17/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բռնի բախումներ Ֆրանսիայում. ուսանողական բողոքի ակցիաներին միանում են նոր խմբեր

17/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են ՌԴ-ում, Չինաստանում, Բելառուսում եւ Հայաստանում սահմանափակում արվեստագետների խոսքը

17/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պահանջում ենք ներկայացնել հայ և թուրք ուսանողների փոխանակման ծրագրի մանրամասները․ Հայտարարություն

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեփականատերը ցանկանում է ձեզ հանել հաշվառումից. 2 դեպք, երբ դա չի կարող արվել. ինչ է նախատեսվում 2027 թ.-ի հունվարի 1-ից

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք դատապարտում ենք այս լռությունը. Արցախի Հանրային խորհուրդը դիմել է Գուտերեշին

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս պահի դրությամբ իրանական կողմը կարողացել է հասնել նավթի գների աճին, ինչը հարվածում է Թրամփի դիրքերին

18/10/2026 infomitk@gmail.com