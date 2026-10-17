ԵՄ առաջնորդները (կրկին) վերսկսում են ռուսական ակտիվների շուրջ բանավեճը

Լատվիան, Դանիան և ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը պաշտպանում են Կրեմլի սառեցված միջոցներն օգտագործելու նոր նախաձեռնությունը
Ուրբաթ օրը եվրոպացի առաջնորդները վերսկսեցին Ուկրաինային աջակցելու նպատակով ռուսական պետական սառեցված ակտիվների օգտագործման շուրջ քննարկումները՝ չնայած Բելգիայի շարունակվող դիմադրությանը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի Բելգիան հաջողությամբ տապալել էր նմանատիպ մի առաջարկ։
«Սառեցված ակտիվները կան. հենց դրանք էլ պետք է օգտագործվեն Ուկրաինային աջակցելու համար։ Պարզ է», — ուրբաթ օրը՝ Բրյուսելում ընթացող ԵՄ գագաթնաժողովի երկրորդ օրվա մեկնարկից առաջ հայտարարեց Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսը։ Գագաթնաժողովի ընթացքում նախատեսվում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ քննարկել Կիևի ֆինանսական կարիքները։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը նույնպես նշեց, որ այդ ակտիվները (որոնց մեծ մասը պահվում է Բելգիայում) «ամենաակնհայտ աղբյուրն են» Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ըստ Ուկրաինայի գնահատականների՝ հաջորդ տարի երկիրը կբախվի 78 միլիարդ դոլարի ֆինանսական պակասուրդի։
Այդ ակտիվները «երկակի նպատակ են ծառայում. դրանք ոչ միայն կֆինանսավորեն Եվրոպայի պաշտպանությունը, այլև կնշանակեն, որ Ռուսաստանը, որն այժմ այնքան ավերածություններ է գործում թե՛ Ուկրաինայում, թե՛ Եվրոպայում, ինքը կվճարի իր կատարած բոլոր գործողությունների համար», — ասաց Ֆրեդերիկսենը։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը նույնպես առաջարկեց օգտագործել ռուսական ակտիվները՝ Կիևի բյուջեում սպասվող պակասուրդը լրացնելու համար։ «Վստահ եմ, որ այսօր առաջնորդները կբարձրացնեն այդ հարցը, — ասաց նա։ — Ուկրաինային այս գումարն անհրաժեշտ է հենց հիմա»։
Այս հայտարարությունները հնչում են այն բանից շաբաթներ անց, երբ Շվեդիան, Իսպանիան, Լեհաստանը և Նիդերլանդները նամակ էին հղել Եվրոպական հանձնաժողովին՝ կոչ անելով վերսկսել անցյալ տարվա բուռն քննարկումները՝ Ուկրաինային աջակցելու նպատ ԵՄ առաջնորդները, ի վերջո, որոշեցին Ուկրաինայի ռազմական ջանքերը ֆինանսավորելու համար թողարկել 90 միլիարդ եվրոյի ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ՝ միաժամանակ ընդմիշտ սառեցնելով ռուսական ակտիվները։
Այս հայտարարությունները հնչեցին այն բանից ժամեր անց, երբ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը լրագրողներին հայտնեց, որ իր երկրի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։
«Հակամարտության ավարտին միշտ կնքվում է խաղաղության համաձայնագիր, և այդ համաձայնագրի մի մասը կարող է լինել սառեցված ակտիվների օգտագործումը», — ասաց Դե Վևերը ուրբաթ օրը՝ կեսգիշերից հետո սկսված մեկժամյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
«Արդյո՞ք մոլորակի վրա կան մարդիկ, ովքեր գուցե երազում են այս անգամ այլ կերպ վարվել և այդ ակտիվները որոշակի նպատակներով ավելի շուտ գործի դնել։ Այդ հարցի պատասխանն է՝ այո, կան։ Արդյո՞ք նրանք այս շենքում են։ Այո։ Արդյո՞ք կան մարդիկ, ովքեր այս շենքից դուրս են։ Այո։ Ցանկանո՞ւմ եմ արդյոք խոսել այդ մասին։ Ոչ, չեմ ցանկանում»։
Իռլանդիայի վարչապետ Միխոլ Մարտինը նույնպես ակնարկեց, որ ուրբաթ օրը չի ցանկանում վերսկսել քննարկումները սառեցված ակտիվների վերաբերյալ։
«Մենք վճռականորեն աջակցում էինք ակտիվների բռնագրավման և դրանց օգտագործման հնարավորության հարցին, սակայն, ի վերջո, դա արդյունք չտվեց», — ասաց Մարտինը, ում երկիրը ներկայումս նախագահում է ԵՄ խորհուրդը։
«Ես գիտակցում եմ, թե որքան էներգիա և ջանք է ներդրվել այդ ուղղությամբ նախորդ անգամ։ Ես կողմ կլինեի, որ այս հարցի շուրջ գործենք արդյունավետ, նպատակային և հնարավորինս արագ»։
Էստոնիայի վարչապետ Կրիստեն Միխալը նշեց, որ ավելի հավանական է՝ Կիևի բյուջետային դեֆիցիտը ծածկելու համար կրկին կթողարկվեն ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ։
«Սա այն մեխանիզմն է, որը Եվրոպան բազմիցս կիրառել է, ուստի Եվրոպայի համար այն բավականին հասկանալի մեխանիզմ է», — ասել է նա Reuters-ին։
Ուրբաթ օրը կայացած հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Զելենսկին նշել է, որ «գլխավորն» այն է, որ ակտիվները, որոնք այժմ անորոշ ժամկետով սառեցված են, երբեք չվերադառնան Մոսկվա։
«Այս ակտիվները Ռուսաստանի Դաշնության նպատակներից մեկն են», — ասել է նա՝ հավելելով, որ «այս կամ այն ձևաչափով Ուկրաինան կցանկանար ստանալ համապատասխան միջոցները նախքան Ռուսաստանը»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները գագաթնաժողովում խուսափեցին միգրացիայի շուրջ սուր առճակատումից
ԵՄ-ն համաձայնում է ֆինանսավորել Ուկրաինային, բայց ոչ՝ սեփական կարիքները
Մակրոնը ԵՄ առաջնորդներին զգուշացնում է՝ մինչև տարեվերջ պետք է համաձայնության գալ բյուջեի շուրջ