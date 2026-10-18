Հետազոտողները պնդում են, որ միլիոնավոր հեռախոսներ ենթարկվել են Իսրայելի լրտեսող ծրագրերի ազդեցությանը՝ առցանց գովազդների միջոցով

ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի կայքերում ցուցադրվել են իսրայելական հաքերային ծրագրերի հետ կապված առցանց գովազդներ։
Հետազոտողները հինգշաբթի օրը հայտնել են, որ Իսրայելի հսկողության տեխնոլոգիաների ընկերությունը լայնածավալ գործողություն է իրականացրել՝ բջջային հեռախոսները լրտեսող ծրագրերով վարակելու համար՝ օգտագործելով առցանց գովազդներ՝ սարքերը կոտրելու համար։
Տորոնտոյի համալսարանի Citizen Lab-ի և կիբերանվտանգության Confiant Threat Intelligence ընկերության կողմից անցկացված հետաքննությունը բացահայտել է գովազդի վրա հիմնված վարակման տեխնիկա, որը մշակվել է իսրայելական ընկերության կողմից, որը հետազոտողները անվանել են «AdFection»։ Հաքերային հարձակումները զենք են դարձրել օրինական առցանց գովազդային համակարգերը լրտեսության նպատակներով՝ թույլ տալով լրտեսող ծրագրերի արտադրողներին միանալ միլիոնավոր սարքերի և նույնականացնել, հետևել և թիրախավորել զոհերին։
«Առցանց գովազդի էկոհամակարգին միանալը վարձկան լրտեսող ծրագրերի արդյունաբերությանը տրամադրում է գաղտագողի առաքման համակարգ», – ասել է The Citizen Lab-ի ավագ հետազոտող Բիլ Մարչակը։ Նա ասել է, որ արդյունքները «անշուշտ միայն սառցաբեկորի գագաթն են» այն մասին, թե ինչպես են առցանց գովազդները չարաշահվում լրտեսության համար։
Հետազոտողները բացահայտել են հաքերային գործիքների կարևոր մանրամասներ՝ վերլուծելով «Ալ Ջազիրա» մեդիա ցանցի լրագրողներին և աշխատակիցներին պատկանող սարքերը, պարզելով, որ լրագրողների և աշխատակիցների 45 սարքեր թիրախավորվել են, և որոշները վարակվել են Իսրայելում արտադրված Candiru անունով լրտեսական ծրագրով։
Հաքերային արշավի կենտրոնում է իսրայելական Discover-Tech ընկերությունը, որը նկարագրում է իրեն որպես գովազդային բիզնես։ Citizen Lab-ի հետազոտողները նշել են, որ ընկերությունը հեշտացրել է առևտրային լրտեսական ծրագրաշարի օպերատորների վերահսկողությունը։ Դրա հարթակը, որը կոչվում է Controlium, ենթադրաբար թույլ է տվել լրտեսական ծրագրաշարի արտադրողներին, ինչպիսին է Candiru-ն, որը 2025 թվականին ձեռք է բերվել Integrity Labs-ի կողմից, նույնականացնել, հետևել և թիրախավորել սարքերը՝ կայքերում և հավելվածներում գովազդներ տեղադրելով։
Discover-Tech-ը և Integrity Labs-ը անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Մասշտաբները զարմանալի են. Չորս միլիարդ գովազդային գրառումների վերլուծությունը պարզել է, որ Discover-Tech-ի գովազդները չորս ամսվա ընթացքում հայտնվել են մոտ 200,000 կայքերում և բջջային հավելվածներում տասնյակ երկրներում։ Գովազդները ցուցադրող կայքերի թվում էին ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի, Եվրոպական խորհրդարանի, Եվրոպական հանձնաժողովի և ԵՄ խորհրդի ինստիտուցիոնալ կայքերը։
Այս տեխնիկան օգտագործում է իրական ժամանակի աճուրդը՝ ավտոմատացված համակարգ, որն օգտագործվում է Google-ի նման հարթակների կողմից գովազդային տարածք վաճառելու և օգտատերերին թիրախավորելու համար: Հարձակվողները կարող են օգտագործել գովազդները՝ վնասատու հղման վրա սեղմել համոզելու փոխարեն՝ սարքերը նույնականացնելու և հնարավոր է՝ վարակելու համար՝ առանց օգտատիրոջ որևէ միջամտության՝ տեխնիկա, որը հայտնի է որպես «զրոյական սեղմումով» վարակներ:
Հետազոտողների խոսքով՝ Discover-Tech-ի գովազդները միլիոնավոր սարքեր են ուղղորդել Candiru-ի հետ կապված սերվերների, հնարավոր է՝ հնարավորություն տալով լայնածավալ հսկողություն և հետախուզություն: Սա չի նշանակում, որ այդ բոլոր սարքերը վարակված են եղել:
Տորոնտոյում գտնվող «Citizen Lab»-ը համաշխարհային ճանաչում ունեցող հետազոտական խումբ է, որը նախկինում բացահայտել է լրտեսական սկանդալներ, որոնք ուղղված էին կատալոնացի քաղաքական գործիչներին, Եվրախորհրդարանի անդամին և սպանված սաուդցի լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի մերձավոր շրջապատին։
Այս արդյունքները հինգշաբթի օրը հետագա հետաքննության կոչեր առաջացրին։ «ԵՄ ինստիտուտների բացահայտման հնարավորությունը պետք է տագնապ առաջացնի Բրյուսելում», – ասաց Հաննա Նոյմանը, «Կանաչների» խմբի գերմանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորը։ Նոյմանը ինքը դարձել էր իրանական հաքերային խմբի կողմից իրականացված կիբերլրտեսական գործողության զոհ։
«Եվրոպան չի կարող պնդել, որ պաշտպանում է ժողովրդավարությունը՝ միաժամանակ իր սեփական ժողովրդավարական ինստիտուտները խոցելի թողնելով լրտեսական ծրագրերի նկատմամբ», – ասաց Նոյմանը։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի համար գումար չկա և ԵՄ բյուջեի կրճատումներ. Ի՞նչ կարող է նշանակել Լե Պենի հաղթանակը ԵՄ-ի համար
Հնարավոր է անօդաչու թռչող սարքի պայթյուն Լիտվայի հյուսիսում՝ Լատվիայի սահմանի մոտ
Հարցում. Իսպանացիները պնդում են, որ Սեուտայի ճգնաժամը կարող է զինված հակամարտության պատճառ դառնալ Մարոկկոյի հետ