19/10/2026

EU – Armenia

Հարցում. Իսպանացիները պնդում են, որ Սեուտայի ​​ճգնաժամը կարող է զինված հակամարտության պատճառ դառնալ Մարոկկոյի հետ

infomitk@gmail.com 18/10/2026 1 min read

Հարցման համաձայն, Իսպանիայում չորսից երեքը նշել են, որ Մարոկկոն իրական սպառնալիք է ներկայացնում իրենց երկրի տարածքային ամբողջականության համար։

Հուլիսի վերջին Իսպանիայի սահմանները ցնցած միգրանտների հոսքը սրել է իսպանացիների կասկածները Մարոկկոյի նկատմամբ, և մեծամասնությունը վախենում է, որ հաջորդ տասնամյակում հարևան երկրի հետ զինված հակամարտություն կարող է բռնկվել Սեուտա և Մելիլյա ինքնավար քաղաքների վերահսկողության համար։

Հուլիսի 30-ից 31-ը իսպանական Սեուտա անկլավ ավելի քան 70,000 միգրանտների հանկարծակի ներհոսքը քննադատություն է առաջացրել Պեդրո Սանչեսի սոցիալիստական ​​կառավարության և նրա սահմանային կառավարման նկատմամբ։ Եվրոպական տեսանկյունից այս դեպքը ընդգծեց Սանչեսի մեկուսացումը, քանի որ նա հակասում է Եվրամիության կողմից վարվող կոշտ միգրացիոն քաղաքականությանը։

Ճգնաժամը նաև կասկածներ է առաջացրել միգրանտների այս զանգվածային հոսքում Մարոկկոյի դերի վերաբերյալ, ինչը Սանչեսը մշտապես հերքել է։

Իսպանացիների հիսունութ տոկոսը վախենում է, որ Սեուտայի ​​և Մելիլիայի շուրջ երկկողմանի լարվածությունը, հավանաբար, կավարտվի զինված բախմամբ Մարոկկոյի հետ առաջիկա տասը տարիների ընթացքում, ըստ հարցման, որը սեպտեմբերին անցկացրել է անկախ PF Global ընկերությունը և բացառապես հրապարակվել է նոր Madrid Playbook-ի կողմից։

Ամենաշատը մտահոգված են 18-24 տարեկան երիտասարդները։ Մոտ 75%-ը կարծում է, որ բռնությունը հավանական է, մինչդեռ այս ցուցանիշը նվազում է մինչև 47% 65 տարեկանից բարձր անձանց շրջանում, ըստ Սանչեսի կողմից արտահերթ ընտրությունների հայտարարումից առաջ անցկացված ուսումնասիրության։

Հյուսիսաֆրիկյան երկրի հետ զինված բախման վախը հաջորդ տասնամյակում ամենաուժեղն է Ֆեյխոոյի պահպանողական ընտրողների (68%) և ծայրահեղ աջ Vox-ի ընտրողների (75.7%) շրջանում։ Սոցիալիստները բաժանված են այս հարցի շուրջ. 47%-ը կարծում է, որ դա հավանական է, իսկ 43%-ը՝ մերժում է պատերազմի հնարավորությունը։

Նոյեմբերի 29-ի ընտրությունների հարցումներում ներկայումս առաջատարը Ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն մեղադրել է Ռաբաթին ճգնաժամը «համակարգելու» և այն թաքցնելու մեջ: Կոալիցիայի կրտսեր գործընկեր Սումարը նույնպես բացահայտ կասկածի տակ է դրել Մարոկկոյի գործողությունները: Ոստիկանական զեկույցում նշվում է, որ մարոկկացի գործակալները, հնարավոր է, օգնել են կազմակերպել մարդկանց զանգվածային տեղաշարժը դեպի Իսպանիայի սահման:

Չնայած Սանչեսը սկզբում ներհոսքը որակել է որպես Իսպանիայի տարածքային ամբողջականության դեմ հարձակում, հետագայում նա մեղմացրել է իր տոնը և մշտապես հերքել է, որ Ռաբաթը կանգնած է միգրանտների զանգվածային տեղաշարժի հետևում կամ նախապես տեղյակ է եղել դրա մասին: Փոխարենը, կառավարությունը մատնացույց է արել «միգրանտների անօրինական տեղափոխման ցանցերը»:

Այնուամենայնիվ, չորս իսպանացիներից երեքը կարծում են, որ Մարոկկոն իրական սպառնալիք է ներկայացնում իրենց երկրի տարածքային ամբողջականության համար: Այս պնդումը մեծ մասամբ համապատասխանում է բոլոր ժողովրդագրական խմբերին (71%-ը՝ 18-24 տարեկանների տարիքային խմբում և 76%-ը՝ 65 տարեկանից բարձրների խմբում, տղամարդկանց 76%-ը և կանանց 73%-ը, համալսարանական շրջանավարտների 77%-ը և համալսարանական շրջանավարտ չհանդիսացողների 74%-ը) և բոլոր կուսակցությունների ընտրողներին (90%-ը՝ VOX-ի համար, 85%-ը՝ PP-ի համար, 64%-ը՝ PSOE-ի համար և 61%-ը՝ Sumar-ի համար):

Եվ չնայած հարցվածների 68%-ը ակնկալում է, որ Իսպանիան կպահպանի ինքնիշխանությունը ինքնավար քաղաքների նկատմամբ, զգալի 17%-ը կարծում է, որ դրանցից մեկը (կամ երկուսն էլ) կընկնեն Մարոկկոյի վերահսկողության տակ հաջորդ 20 տարիների ընթացքում: Այս թիվը հասնում է 26%-ի 18-24 տարեկանների շրջանում:

Հարցումը ցույց է տալիս, որ իսպանացիների 80%-ը Մարոկկոն համարում է միջինից մինչև զգալի ազգային անվտանգության ռիսկ, ինչը զգալիորեն գերազանցում է այլ երկրների, ինչպիսիք են Ռուսաստանը (29%), Միացյալ Նահանգները (24%) և Չինաստանը (11%), ցուցանիշները։

Միևնույն ժամանակ, ԵՄ-ն այժմ քննարկում է զանգվածային միգրանտների տեղաշարժերի դեմ պայքարի արտակարգ միջոցառումներ, որոնք կարող են օգտագործվել որպես լծակ կամ դիվանագիտական ​​զենք։ Այնուամենայնիվ, և՛ հանձնաժողովը, և՛ նախարարները այս արտակարգ արձագանքների շրջանակը կապել են մարդկանց առևտրով զբաղվողների և հանցավոր ցանցերի հետ կապված ճգնաժամերի հետ։

Թվերը ցույց են տալիս, որ Մադրիդը անկլավների կառավարման հարցում լարվածություն է ստեղծում, ինչպես որ Ֆիլիպ VI թագավորը այս շաբաթ այցելում է Սեուտա և Մելիլյա։ Սա առաջին դեպքն է, երբ միապետությունը գրեթե 20 տարվա ընթացքում այցելում է ինքնավար քաղաքներ, մի քայլ, որը ուշադիր հետևում են Ջիբրալթարի նեղուցի երկու կողմերում և որը կարող է ավելի սրել Ռաբատի հետ դիվանագիտական ​​հարաբերությունները։

Սեուտա այցի ընթացքում թագավորը կայցելի Սիդի Էմբարեկ մուսուլմանական գերեզմանատուն, որտեղ թաղված են սահմանը հատելու փորձի ժամանակ զոհված առնվազն 90 մարդ՝ մի ժեստ, որը վերլուծաբան Իգնասիո Չեմբրերոն որակել է որպես «ապտակ» Ռաբատին։ Սեուտայի ​​փոխքաղաքապետ Կիսի Չանդիրամանին ասել է, որ Մարոկկոն հրաժարվում է վերադարձնել դիակները։

Քննադատները նաև կուսումնասիրեն թագավորի ելույթը Սեուտա Պարադորում, որը վերահսկվում է վարչապետի գրասենյակի կողմից, այն բանից հետո, երբ պաշտպանության նախարար Մարգարիտա Ռոբլեսը այս շաբաթ հայտարարեց, որ Սեուտան և Մելիլյան «անկասկած իսպանական» են։

Մինչ օրս Մարոկկոն չի արձագանքել այցին, ինչը մեծ զարմանք է առաջացրել դիվանագետների մոտ։ Ճգնաժամից հետո իր առաջին հրապարակային հայտարարության մեջ Մուհամմադ VI թագավորը պարզապես ասել է, որ Իսպանիայի հետ համագործակցությունը բախվում է «բազմաթիվ մարտահրավերների»։

Մինչ Չանդիրամանին հույս ունի, որ թագավորի այցը կմիավորի «կոտրված քաղաքը», հոկտեմբերի 14-ին՝ այն օրը, երբ թագավորն ու թագուհին ավարտում են իրենց այցը ինքնավար քաղաքներ, մարոկկացիների բողոքի ցույց է նախատեսվում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի համար գումար չկա և ԵՄ բյուջեի կրճատումներ. Ի՞նչ կարող է նշանակել Լե Պենի հաղթանակը ԵՄ-ի համար

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնարավոր է անօդաչու թռչող սարքի պայթյուն Լիտվայի հյուսիսում՝ Լատվիայի սահմանի մոտ

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հետազոտողները պնդում են, որ միլիոնավոր հեռախոսներ ենթարկվել են Իսրայելի լրտեսող ծրագրերի ազդեցությանը՝ առցանց գովազդների միջոցով

18/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղազար Ղազարյան․ Արաքս համայնքի զարգացման ճանապարհը՝ կատարված աշխատանքներից մինչև առաջիկա ծրագրեր

19/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն կոչ է անում Մակրոնին հրաժարական տալ

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը նոր ծրագիր է մշակել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դեմ․ Ռեզաի. Լուսանկար

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի համար գումար չկա և ԵՄ բյուջեի կրճատումներ. Ի՞նչ կարող է նշանակել Լե Պենի հաղթանակը ԵՄ-ի համար

18/10/2026 infomitk@gmail.com