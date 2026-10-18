Հարցում. Իսպանացիները պնդում են, որ Սեուտայի ​​ճգնաժամը կարող է զինված հակամարտության պատճառ դառնալ Մարոկկոյի հետ

Հարցման համաձայն, Իսպանիայում չորսից երեքը նշել են, որ Մարոկկոն իրական սպառնալիք է ներկայացնում իրենց երկրի տարածքային ամբողջականության համար։
Հուլիսի վերջին Իսպանիայի սահմանները ցնցած միգրանտների հոսքը սրել է իսպանացիների կասկածները Մարոկկոյի նկատմամբ, և մեծամասնությունը վախենում է, որ հաջորդ տասնամյակում հարևան երկրի հետ զինված հակամարտություն կարող է բռնկվել Սեուտա և Մելիլյա ինքնավար քաղաքների վերահսկողության համար։
Հուլիսի 30-ից 31-ը իսպանական Սեուտա անկլավ ավելի քան 70,000 միգրանտների հանկարծակի ներհոսքը քննադատություն է առաջացրել Պեդրո Սանչեսի սոցիալիստական կառավարության և նրա սահմանային կառավարման նկատմամբ։ Եվրոպական տեսանկյունից այս դեպքը ընդգծեց Սանչեսի մեկուսացումը, քանի որ նա հակասում է Եվրամիության կողմից վարվող կոշտ միգրացիոն քաղաքականությանը։
Ճգնաժամը նաև կասկածներ է առաջացրել միգրանտների այս զանգվածային հոսքում Մարոկկոյի դերի վերաբերյալ, ինչը Սանչեսը մշտապես հերքել է։
Իսպանացիների հիսունութ տոկոսը վախենում է, որ Սեուտայի և Մելիլիայի շուրջ երկկողմանի լարվածությունը, հավանաբար, կավարտվի զինված բախմամբ Մարոկկոյի հետ առաջիկա տասը տարիների ընթացքում, ըստ հարցման, որը սեպտեմբերին անցկացրել է անկախ PF Global ընկերությունը և բացառապես հրապարակվել է նոր Madrid Playbook-ի կողմից։
Ամենաշատը մտահոգված են 18-24 տարեկան երիտասարդները։ Մոտ 75%-ը կարծում է, որ բռնությունը հավանական է, մինչդեռ այս ցուցանիշը նվազում է մինչև 47% 65 տարեկանից բարձր անձանց շրջանում, ըստ Սանչեսի կողմից արտահերթ ընտրությունների հայտարարումից առաջ անցկացված ուսումնասիրության։
Հյուսիսաֆրիկյան երկրի հետ զինված բախման վախը հաջորդ տասնամյակում ամենաուժեղն է Ֆեյխոոյի պահպանողական ընտրողների (68%) և ծայրահեղ աջ Vox-ի ընտրողների (75.7%) շրջանում։ Սոցիալիստները բաժանված են այս հարցի շուրջ. 47%-ը կարծում է, որ դա հավանական է, իսկ 43%-ը՝ մերժում է պատերազմի հնարավորությունը։
Նոյեմբերի 29-ի ընտրությունների հարցումներում ներկայումս առաջատարը Ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն մեղադրել է Ռաբաթին ճգնաժամը «համակարգելու» և այն թաքցնելու մեջ: Կոալիցիայի կրտսեր գործընկեր Սումարը նույնպես բացահայտ կասկածի տակ է դրել Մարոկկոյի գործողությունները: Ոստիկանական զեկույցում նշվում է, որ մարոկկացի գործակալները, հնարավոր է, օգնել են կազմակերպել մարդկանց զանգվածային տեղաշարժը դեպի Իսպանիայի սահման:
Չնայած Սանչեսը սկզբում ներհոսքը որակել է որպես Իսպանիայի տարածքային ամբողջականության դեմ հարձակում, հետագայում նա մեղմացրել է իր տոնը և մշտապես հերքել է, որ Ռաբաթը կանգնած է միգրանտների զանգվածային տեղաշարժի հետևում կամ նախապես տեղյակ է եղել դրա մասին: Փոխարենը, կառավարությունը մատնացույց է արել «միգրանտների անօրինական տեղափոխման ցանցերը»:
Այնուամենայնիվ, չորս իսպանացիներից երեքը կարծում են, որ Մարոկկոն իրական սպառնալիք է ներկայացնում իրենց երկրի տարածքային ամբողջականության համար: Այս պնդումը մեծ մասամբ համապատասխանում է բոլոր ժողովրդագրական խմբերին (71%-ը՝ 18-24 տարեկանների տարիքային խմբում և 76%-ը՝ 65 տարեկանից բարձրների խմբում, տղամարդկանց 76%-ը և կանանց 73%-ը, համալսարանական շրջանավարտների 77%-ը և համալսարանական շրջանավարտ չհանդիսացողների 74%-ը) և բոլոր կուսակցությունների ընտրողներին (90%-ը՝ VOX-ի համար, 85%-ը՝ PP-ի համար, 64%-ը՝ PSOE-ի համար և 61%-ը՝ Sumar-ի համար):
Եվ չնայած հարցվածների 68%-ը ակնկալում է, որ Իսպանիան կպահպանի ինքնիշխանությունը ինքնավար քաղաքների նկատմամբ, զգալի 17%-ը կարծում է, որ դրանցից մեկը (կամ երկուսն էլ) կընկնեն Մարոկկոյի վերահսկողության տակ հաջորդ 20 տարիների ընթացքում: Այս թիվը հասնում է 26%-ի 18-24 տարեկանների շրջանում:
Հարցումը ցույց է տալիս, որ իսպանացիների 80%-ը Մարոկկոն համարում է միջինից մինչև զգալի ազգային անվտանգության ռիսկ, ինչը զգալիորեն գերազանցում է այլ երկրների, ինչպիսիք են Ռուսաստանը (29%), Միացյալ Նահանգները (24%) և Չինաստանը (11%), ցուցանիշները։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ-ն այժմ քննարկում է զանգվածային միգրանտների տեղաշարժերի դեմ պայքարի արտակարգ միջոցառումներ, որոնք կարող են օգտագործվել որպես լծակ կամ դիվանագիտական զենք։ Այնուամենայնիվ, և՛ հանձնաժողովը, և՛ նախարարները այս արտակարգ արձագանքների շրջանակը կապել են մարդկանց առևտրով զբաղվողների և հանցավոր ցանցերի հետ կապված ճգնաժամերի հետ։
Թվերը ցույց են տալիս, որ Մադրիդը անկլավների կառավարման հարցում լարվածություն է ստեղծում, ինչպես որ Ֆիլիպ VI թագավորը այս շաբաթ այցելում է Սեուտա և Մելիլյա։ Սա առաջին դեպքն է, երբ միապետությունը գրեթե 20 տարվա ընթացքում այցելում է ինքնավար քաղաքներ, մի քայլ, որը ուշադիր հետևում են Ջիբրալթարի նեղուցի երկու կողմերում և որը կարող է ավելի սրել Ռաբատի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։
Սեուտա այցի ընթացքում թագավորը կայցելի Սիդի Էմբարեկ մուսուլմանական գերեզմանատուն, որտեղ թաղված են սահմանը հատելու փորձի ժամանակ զոհված առնվազն 90 մարդ՝ մի ժեստ, որը վերլուծաբան Իգնասիո Չեմբրերոն որակել է որպես «ապտակ» Ռաբատին։ Սեուտայի փոխքաղաքապետ Կիսի Չանդիրամանին ասել է, որ Մարոկկոն հրաժարվում է վերադարձնել դիակները։
Քննադատները նաև կուսումնասիրեն թագավորի ելույթը Սեուտա Պարադորում, որը վերահսկվում է վարչապետի գրասենյակի կողմից, այն բանից հետո, երբ պաշտպանության նախարար Մարգարիտա Ռոբլեսը այս շաբաթ հայտարարեց, որ Սեուտան և Մելիլյան «անկասկած իսպանական» են։
Մինչ օրս Մարոկկոն չի արձագանքել այցին, ինչը մեծ զարմանք է առաջացրել դիվանագետների մոտ։ Ճգնաժամից հետո իր առաջին հրապարակային հայտարարության մեջ Մուհամմադ VI թագավորը պարզապես ասել է, որ Իսպանիայի հետ համագործակցությունը բախվում է «բազմաթիվ մարտահրավերների»։
Մինչ Չանդիրամանին հույս ունի, որ թագավորի այցը կմիավորի «կոտրված քաղաքը», հոկտեմբերի 14-ին՝ այն օրը, երբ թագավորն ու թագուհին ավարտում են իրենց այցը ինքնավար քաղաքներ, մարոկկացիների բողոքի ցույց է նախատեսվում։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի համար գումար չկա և ԵՄ բյուջեի կրճատումներ. Ի՞նչ կարող է նշանակել Լե Պենի հաղթանակը ԵՄ-ի համար
Հնարավոր է անօդաչու թռչող սարքի պայթյուն Լիտվայի հյուսիսում՝ Լատվիայի սահմանի մոտ
Հետազոտողները պնդում են, որ միլիոնավոր հեռախոսներ ենթարկվել են Իսրայելի լրտեսող ծրագրերի ազդեցությանը՝ առցանց գովազդների միջոցով