Իսրայելցի վերաբնակիչը վազում է պաղեստինցի բեդուինների՝ Կաաբնե ընտանիքին պատկանող բնակավայրի տարածքում՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի Թայբե քաղաքի մերձակայքում:
Իսրայելցի վերաբնակիչները հարձակվել են եվրոպացի դիվանագետների վրա՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի օկուպացված տարածքներում բռնության աճի ֆոնին։
Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարը հարձակման համար մեղադրել է Իսրայելի, իր բնորոշմամբ, «ապօրինի բնակավայրերի քաղաքականությունը» և խոստացել հասնել Եվրամիության կողմից լրացուցիչ պատժամիջոցների սահմանմանը։
Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն հայտնել է, որ շաբաթ օրը՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի օկուպացված տարածքներ այցելության ժամանակ, դիմակավոր իսրայելցի վերաբնակիչները հարձակվել են եվրոպացի դիվանագետների խմբի վրա։
Ըստ Պրևոյի՝ հարձակվողները թիրախավորել են Բելգիայի գլխավոր հյուպատոսին, ֆրանսիացի և լեհ դիվանագետներին, ինչպես նաև կաթոլիկ համայնքի ներկայացուցիչներին Երուսաղեմից հյուսիս-արևելք՝ 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող Թայբե գյուղում։
«Ֆրանսիացի քաղաքապետի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, իսկ բելգիական պատվիրակությանը պատկանող մեքենան վնասվել է։ Մեր թիմն ապահով է», – ասել է Պրևոն։
Նա հարձակման համար մեղադրել է Իսրայելի, իր բնորոշմամբ, «ապօրինի բնակավայրերի քաղաքականությունը» և խոստացել հասնել Եվրամիության կողմից լրացուցիչ պատժամիջոցների սահմանմանը։
Պրևոն հավելել է, որ Իսրայելի իշխանությունները, որպես «օկուպացնող ուժ», պարտավոր են պաշտպանել պաղեստինցիներին։
«Բռնություն գործադրող վերաբնակիչների անպատժելիությունը պետք է դադարի»։
Բելգիան դեմ է արտահայտվում Ուկրաին «Ես խստորեն դատապարտում եմ իսրայելցի ապստամբների կողմից բռնության դաժան դրսևորումները», – X-ի եթերում ասել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը՝ հավելելով, որ իր նախարարությունը կապի մեջ է համապատասխան երկրների դեսպանների հետ։
Հարձակումը տեղի է ունեցել ուրբաթ օրը պաղեստինցի ֆերմերների և այլոց վրա հարձակումների շարքից հետո, երբ իսրայելցի նորաբնակները հարձակվել են Արևմտյան ափի հյուսիսում գտնվող առնվազն ութ գյուղերի վրա։
Բռնությունը սրվում է ձիթապտղի բերքահավաքի շրջանում
Հարձակումները տեղի են ունենում ձիթապտղի բերքահավաքի ամենամյա շրջանում, երբ պաղեստինցի ֆերմերները բախվում են նորաբնակների կողմից բռնության աճի՝ իրենց հողեր մուտք գործելիս։
2025 թվականին Միավորված ազգերի կազմակերպությունը գրանցել է ձիթապտղի բերքահավաքի հետ կապված նորաբնակների կողմից 178 հարձակում։
Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ այս տարվա բերքահավաքի սկսվելուց ի վեր զոհվել է առնվազն չորս մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 100-ը։
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն երկու շաբաթից էլ պակաս ժամանակում բախվելու է լուրջ ընտրությունների՝ իր կառավարության կողմից անվտանգության ապահովման և պաղեստինցիների նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ քննադատության աճի ֆոնին։
Բաց մի թողեք
Եվրախորհրդարանի անդամը նշում է, որ Թրամփը Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում ԵՄ-ից ավելի արդյունավետ է գործում
Ինչու եվրոպացի առաջնորդները ներկա չեն COP17-ին
Ֆրանսիայում անկարգությունների ժամանակ ձերբակալվածների թիվն անցել է հազարը. Լուսանկար