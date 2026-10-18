Հնարավոր է անօդաչու թռչող սարքի պայթյուն Լիտվայի հյուսիսում՝ Լատվիայի սահմանի մոտ

Պորտուգալական բանակի F-16 կործանիչը մասնակցում է Լիտվա-Լեհաստանի Brave Griffin 24/II զորավարժություններին, 2024թ.:
Այս միջադեպը ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկայնքով անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման և միջադեպերի աճող շարքի վերջին դեպքն է, որոնցից շատերը, ենթադրաբար, կապված են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետ:
ՆԱՏՕ-ի կործանիչները կիրակի օրը օդ են բարձրացել այն բանից հետո, երբ անհայտ թռչող օբյեկտ, որը ենթադրաբար անօդաչու թռչող սարք էր, մտել է Լիտվայի օդային տարածք, հայտնել են Լիտվայի իշխանությունները և Լատվիայի զինված ուժերը:
Լատվիայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ, կարծես թե, ինքնաթիռները «չեն խփել կասկածելի անօդաչու թռչող սարքը» և հնարավոր է, որ այն «ինքնուրույն է պայթել»:
Ավելացվել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Լատվիայի սահմանի մոտ և հանգեցրել է բազմաթիվ օդային տագնապների:
Լիտվայի պաշտպանության նախարար Ռոբերտաս Կաունասի խոսքով՝ ՆԱՏՕ-ի օդային պաշտպանության առաքելություն իրականացնող կործանիչները կիրակի առավոտյան հետևել են Լիտվայի հյուսիսային Բիրժայի շրջանում գտնվող օբյեկտին։
«Վատ եղանակային պայմանների պատճառով կործանիչի օդաչուները ներկայումս չեն կարողանում տեսողականորեն նույնականացնել օբյեկտը», – գրել է նա սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։
Կասկածելի անօդաչու թռչող սարքի ծագումը մնում է անհայտ։ Հետաքննությունները շարունակվում են, լիտվացի զինվորականները ուղևորվում են այն վայրը, որտեղ ռադիոազդանշանը կորել է՝ ցամաքային ստուգում անցկացնելու համար։
Այս միջադեպը ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկայնքով անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման և միջադեպերի աճող շարքի վերջին դեպքն է, որոնցից շատերը, ենթադրաբար, կապված են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետ։
Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Ռումինիայի իշխանությունները շաբաթ օրը հայտարարեցին, որ ռումինական F-16 կործանիչները Սև ծովի վրայով խոցել են երկու անօդաչու թռչող սարք։
Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ինքնաթիռները գործի են դրվել այն բանից հետո, երբ ռադարային հսկողության համակարգերը հայտնաբերել են մի շարք օդային թիրախներ։ Ավելի ուշ հայտարարվել է, որ թիրախները «Գերան ընտանիքի ռեակտիվ շարժիչով հարձակողական անօդաչու թռչող սարքերն էին»։
Պաշտպանության նախարար Ռադու Միրուտան ասել է, որ առաջին անօդաչու թռչող սարքը Ռումինիայի օդային տարածք է մտել մոտավորապես ժամը 17:59-ին և խոցվել է «երկու րոպեի ընթացքում»՝ Սուլինա քաղաքից 25 կմ հարավ-արևելք։
«Երկրորդ անօդաչու թռչող սարքը, որը գտնվում էր նույն տարածքում, խոցվել է ժամը 18:05-ին՝ ազգային օդային տարածք մտնելուց հինգ րոպե անց՝ Սուլինայից 20 կմ արևելք», – հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի համար գումար չկա և ԵՄ բյուջեի կրճատումներ. Ի՞նչ կարող է նշանակել Լե Պենի հաղթանակը ԵՄ-ի համար
Հարցում. Իսպանացիները պնդում են, որ Սեուտայի ճգնաժամը կարող է զինված հակամարտության պատճառ դառնալ Մարոկկոյի հետ
Հետազոտողները պնդում են, որ միլիոնավոր հեռախոսներ ենթարկվել են Իսրայելի լրտեսող ծրագրերի ազդեցությանը՝ առցանց գովազդների միջոցով