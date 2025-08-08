08/08/2025

Հայաստանին են մոտենում սառը օդային հոսանքներ. ջերմաստիճանը կնվազի, սպասվում են կարճատև տեղումներ. Սուրենյան

infomitk@gmail.com 08/08/2025 1 min read

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեսաձևաչափով ներկայացրել է առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումը:

Սուրենյանի փոխանցմամբ՝ Հայաստանին են մոտենում սառը օդային հոսանքներ, ինչով պայմանավորված էլ՝ առաջիկա օրերին ՀՀ տարածքում ջերմաստիճանը կնվազի 4-6 աստիճանով:

«Ամենաշոգ հատվածներում երեկոյան և գիշերային ժամերին կզգանք զովություն, սպասվում են նաև կարճատև անձրևներ»,- նշել է Սուրենյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 8-ի աստղագուշակ․ Անձնական հարաբերություններում պետք է ապավինել ինտուիցիային

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղողօրհներք․ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն․ Երբ կնշվի Տիրամորը նվիրված տոնը

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաչե Հովակիմյանը և Մանվել Առաքելյանը՝ դարձել են Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոններ․ Լուսանկարներ

07/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը գնում է «խաղաղության»՝ ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքով

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը մտադիր է հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից 43 կմ տարանցիկ միջանցքի զարգացման իրավունքների մասին․ CBS News

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփ․ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչի մասին, ինչ փաստաթուղթ են ստորագրել ԱՄՆ բանագնաց Սթիվեն Ուիտկոֆն ու Ալիևը․ Լուսանկար

08/08/2025 infomitk@gmail.com