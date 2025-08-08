Հայաստանին են մոտենում սառը օդային հոսանքներ. ջերմաստիճանը կնվազի, սպասվում են կարճատև տեղումներ. Սուրենյան

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեսաձևաչափով ներկայացրել է առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումը:
Սուրենյանի փոխանցմամբ՝ Հայաստանին են մոտենում սառը օդային հոսանքներ, ինչով պայմանավորված էլ՝ առաջիկա օրերին ՀՀ տարածքում ջերմաստիճանը կնվազի 4-6 աստիճանով:
«Ամենաշոգ հատվածներում երեկոյան և գիշերային ժամերին կզգանք զովություն, սպասվում են նաև կարճատև անձրևներ»,- նշել է Սուրենյանը:
